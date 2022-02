Impôts : une grande majorité des Français reste favorable aux prélèvements fiscaux

79 % des contribuables en France estiment que payer ses impôts représente un geste citoyen. (illustration) (Pixabay / Jarmoluk)

Alors que la pression fiscale a reculé durant le quinquennat, les Français sont toujours largement favorables au paiement des impôts. Près de 80 % considèrent qu'il s'agit d'un acte citoyen, selon un récent sondage. C'est 25 points de plus que la dernière consultation sur le sujet en 2018.

Les prélèvements obligatoires ont baissé de 52 milliards en cinq en France avec la suppression de la taxe d’habitation et de la baisse de l’impôt sur le revenu. Dans ce contexte, les impôts restent majoritairement bien acceptés par les Français : huit sur dix (79 %) estiment qu'il s'agit d'un acte citoyen, selon un récent sondage relayé par BFMTV .

Les impôts mal vécus par le passé

Commandé par la Cour des comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), ce rapport indique également que 68 % des Français s'estiment satisfaits de leurs relations avec l'administration fiscale. En 2013, seuls 57 % des Français voyaient les impôts d'un bon œil, selon un sondage Ipsos de l'époque. En 2018, ils n'étaient que plus que 54 %.

Toutefois, la période 2011-2014 a été marquée par une forte hausse de la fiscalité, pointe BFMTV . Il s'agissait de redresser les comptes publics après la crise de 2008. Durant ces années, les Français ont lâché 65 milliards d'euros de plus aux impôts. En 2018, à la suite du projet de taxe carbone, les gilets jaunes sont montés au créneau.

Un système fiscal inéquitable

À cette époque là, 47 % des Français confiaient dans les sondages qu'ils n'étaient pas contre l'idée de « s'installer à l'étranger pour payer moins d'impôts » . Un chiffre jamais vu auparavant. Mais si les Français gardent une bonne volonté face aux impôts, 75 % jugent tout de même que les prélèvements sont globalement trop élevés.

Ce chiffre tombe à 60 % quand il s'agit de juger sa situation personnelle. De plus, les Français sont sévères avec l'impôt et son utilisation, révèle le sondage. 70 % des sondés considèrent que le système fiscal n'est pas équitable et 60 % estiment que l'argent récolté par les pouvoirs publics est mal utilisé.