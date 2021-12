Impôts : trois dispositions fiscales qui vont intéresser les particuliers en 2022

Parmi les dispositifs fiscaux intéressants pour les particuliers l'an prochain figurent la hausse des seuils des tranches d'imposition et la prolongation de la mesure « Coluche ». Photo d'illustration. (Jarmoluk / Pixabay)

Trois mesures avantageuses pour un certain nombre de contribuables sont attendues en 2022. Elles concernent notamment le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile,ledispositif « Coluche » et la taxe d'habitation.

Des évolutions sont attendues pour l'impôt sur le revenu en 2022. Pour prendre en compte l'inflation galopante, les tranches d'imposition vont augmenter de 1,4 %. Toutefois,la hausse des salaires devrait atténuer la portée de cette mesure votée dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Il y a néanmoins quelques bonnes nouvelles à attendre l'an prochain concernant les impôts. Les contribuables vont pouvoir compter sur trois mesures avantageuses, analyse le site Les Echos .

Crédit d'impôt plus rapide

Le premier dispositif dont bénéficieront les particuliers est la « contemporanéisation » du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Dès janvier 2022, les particuliers qui emploient une personne en direct et qui sont adhérents du service Cesu+ (Chèque emploi service universel) ne vont plus devoir patienter un an pour récupérer auprès du fisc 50 % des sommes engagées pour rémunérer leur salarié. Auparavant, le remboursement prenait la forme d'une avance de 60 % en janvier et du versement de 40 % à l'été. Le crédit sera désormais appliqué chaque mois.

La deuxième mesure avantageuse s'adresse aux contribuables payant encore la taxe d'habitation, soit les 20 % des ménages les plus aisés. L'an passé, ils avaient bénéficié d'un allégement de cet impôt de 30 %. En 2022, ils ne paieront que 35 % du montant de la taxe avant l'abandon complet de cette dernière l'année suivante.

Plafond plus élevé pour le dispositif « Coluche »

La dernière disposition relevée par le site spécialisé est le prolongement du dispositif « Coluche » jusqu'au 31 décembre 2023. Il concerne la défiscalisation des dons aux organismes d'aide aux plus démunis comme la fourniture gratuite de repas, de logements ou de soins médicaux. Le plafond est rehaussé de 1 000 euros contre 550 euros auparavant. Ces dons sont défiscalisés à hauteur de 75 %. La mesure doit fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Cette mesure concerne aussi l'incitation fiscale pour les dons au profit des organismes d'aide aux victimes des violences domestiques, qui devait s'achever fin 2021 mais qui est reconduite pour un an.