Impôts, retraite : la vérité sur les programmes des législatives

Dans un contexte politique tendu à l'approche des élections législatives anticipées, les partis commencent à dévoiler leur programme. Rassemblement National, Nouveau Front populaire, Renaissance, Les Républicains … découvrez les mesures qui impactent votre épargne et votre patrimoine.

La retraite

Le très controversé report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, porté par le gouvernement Macron, avait finalement été adopté en 2022. Bien que le projet initial (un système unique de retraite par points) n'ait pas été mené jusqu'au bout, celui-ci ne fait pas partie du programme des législatives de Renaissance.

Si le RN s'était opposé au recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, militant pour un maintien à 62 ans, il n'en fait pas un sujet prioritaire dans son programme. En effet, Jordan Bardella, président du RN, déclare vouloir revenir sur la réforme des retraites « une fois réglé le temps des urgences ». Dans ce second temps, il proposera que les Français ayant commencé à travailler avant 20 ans puisse partir après 40 annuités de cotisation et avec un âge de départ légal à 60 ans.

Les partis de gauche s'étaient quant à eux farouchement opposés au report de l'âge légal de départ à la retraite. Dans son programme, le Nouveau Front Populaire (union de La France insoumise, du Parti socialiste, des Écologistes, du Parti communiste, et de la NPA) propose de l'abaisser à 60 ans. Il prévoit aussi un minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté.

De leur côté, les Républicains ne semblent pas vouloir relancer le débat sur ce sujet.

Impôts et fiscalité

En avril dernier, l'annonce de l'aggravation du déficit public (5,1 % du PIB) a relancé le débat autour de l'augmentation des impôts. Le gouvernement s'était déclaré opposé au recours à une telle solution pour financer le déficit public, privilégiant une baisse des dépenses à travers des coupes d'environ 10 milliards dans le prochain budget de l'État.

Dans leur programme des élections européennes, les Républicains allaient un cran plus loin, prônant une baisse des impôts pour les entreprises et des charges sociales pour les salariés, ainsi qu'une coupe budgétaire de 25 milliards d'euros.

De son côté, le RN souhaite remplacer l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune financière (IFF) et supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans.

Quant au Nouveau Front Populaire, il fait de l'augmentation des impôts une priorité. Il pousse ainsi le rétablissement de l'ISF (dès le 4 août) et prévoit même de le renforcer avec un « volet climatique ». La taxe sur les transactions financières serait elle aussi renforcée. Le programme prévoit un barème de l'impôt sur le revenu à 14 tranches pour un impôt plus progressif. La CSG serait rendue elle aussi progressive. Le flat tax de 30 % sur les revenus du capital serait supprimée. Des cotisations sur les dividendes, la participation, l'épargne salariale et les rachats d'actions pourraient être mises en place. Enfin, le programme prévoit de réformer l'impôt sur l'héritage en ciblant les plus gros patrimoines et entend instaurer un héritage maximum.