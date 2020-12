Impôts : qui a intérêt à souscrire un PER avant le 31 décembre ?

Avez-vous intérêt à souscrire à un PER. Le Revenu répond. (© Shutterstock)

Chefs d'entreprise, indépendants, cadres moyens : le nouveau PER est fait pour vous. Bonus, si vous souscrivez avant la fin de l'année, vous réduirez vos impôts dès 2021. Conseils et simulations pour vous aider à chiffrer le montant de votre future économie d'impôt.

C'est le placement vedette en ce mois de décembre 2020. Tous les professionnels du patrimoine (banquiers, assureurs, courtiers en ligne) vantent ses mérites.

Il réduirait vos impôts (jusqu'à 4.500 euros pour 10.000 euros de versement avant la fin de l'année), et vous aiderait à vous constituer un capital en vue de la retraite. Le nom de la «star» du moment : plan d'épargne retraite (PER). Institué par la loi pacte de mai 2019, et commercialisé depuis le 1er octobre 2019, il a vocation à remplacer, pour les spécialistes, le Madelin, l'article 83, la Préfon, et surtout le plan d'épargne retraite populaire (Perp).

Devez-vous craquer ? Rien n'est moins sûr. Tout dépend combien vous payez d'impôt. Vous le savez, Le Revenu n'a jamais été un ardent défenseur des placements à «gomme fiscale», bien souvent trop chargés en frais pour afficher des performances satisfaisantes dans la durée, même déduction faite de l'avantage fiscal.

Le cas du nouveau PER est différent. La sortie en capital à échéance et la sortie anticipée pour acquisition de la résidence principale représentent de réels progrès par rapport aux dispositifs existants cités plus haut. Surtout, dans un contexte de «ras-le-bol fiscal», la déductibilité des versements du revenu imposable (dans la limite de 10% du salaire annuel, plus pour les indépendants) produit un puissant effet de levier source d'enrichissement