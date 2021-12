Si les dépenses des ménages sont souvent orientées cadeaux et festivités durant le mois de décembre, la période comprend aussi quelques échéances fiscales. Mieux vaut les respecter pour éviter, soit de trop payer, soit à l’inverse, de ne pas être à jour et de recevoir, de la part de votre percepteur, un avis de pénalités en guise d’étrennes !

Impôts, quelques dates importantes en décembre / iStock-berkozel

Si nécessaire, corrigez votre déclaration de revenus en ligne, avant le …

15 décembre. C’est en effet la date fixée par le Trésor Public, au-delà de laquelle vous ne pourrez plus utiliser le bouton « corriger ma déclaration », sur votre espace personnel du site impots.gouv.fr. Ce service, disponible depuis le 4 août 2021, permet dans le cadre du « droit à l’erreur » instauré par les services fiscaux, de modifier votre déclaration en quelques clics (nombre de personnes à charge, revenus perçus, redevance TV, réductions et crédits d'impôts, etc.) même une fois votre avis reçu, ou disponible en ligne. Après le 15 décembre, vous ne pourrez plus utiliser cet outil dédié. Vous devrez présenter une réclamation, soit en ligne depuis la messagerie sécurisée de votre espace particulier, en utilisant la rubrique " Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt ", soit en envoyant un courrier postal à votre centre des finances publiques.

Ajustez vos mensualités de taxe d’habitation avant le …

15 décembre. Depuis 2018, un dispositif de dégrèvements de la taxe d’habitation a été mis en place sur la résidence principale. 80 % des foyers français ont été totalement exonérés en 2020, et les 20 % restants bénéficient depuis 2021, d’une baisse progressive du montant de leur impôt. Cette baisse devant se poursuivre en 2022 - avant une suppression totale en 2023 - la possibilité est offerte aux foyers non encore totalement dégrévés, d’ajuster le montant de leurs prélèvements, pour ne pas faire l’avance d’un montant qui leur sera restitué à l’automne 2022. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez, depuis votre espace particulier du site impots.gouv.fr, aller à la rubrique "Paiements", puis "Gérer mes contrats de prélèvement". Choisissez le contrat de prélèvement de votre taxe d’habitation principale et cliquez sur "Moduler vos prélèvements mensuels". Vous n’aurez plus, alors qu’à indiquer le montant estimé de votre taxe.

Payez votre TLV, THLV, ou taxe d’habitation sur une résidence secondaire avant le …

15 décembre si votre paiement est non dématérialisé, 20 décembre si vous optez pour un paiement par internet, smartphone ou tablette. Pour mémoire, la taxe sur les logements vacants (TLV) concerne les communes de plus de 50 000 habitants, marquées par un fort déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Elle s'applique aux logements inoccupés depuis plus d’un an. La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) peut, elle, être votée par toutes les communes où la TLV n’est pas appliquée. Enfin, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires n'est pas concernée par le dégrèvement qui s’applique aux résidences principales. Son paiement est donc toujours requis, suivant les échéances indiquées ci-dessus.