Impôts : quand et comment déduire ses frais de logement, de restaurants, de séminaires ?

La déduction ne s'applique que lorsque la profession exige l'utilisation d'un local à domicile. (© Adobestock)

Et si vous profitiez du confinement pour faire le point sur vos impôts ? Dans cet article comprenez tout à la déduction des frais réels en ce qui concerne l'habitation, les invitations au restaurant, un déménagement etc.

Choisir les frais réels plutôt que l'abattement de 10% pour déduire ses frais professionnels implique des règles strictes et des limites de déduction. Dans cet article nous vous expliquions la marche à suivre pour déduire les frais de déplacements. Découvrez maintenant nos explications et conseils pour les frais liés aux repas, au logement, aux séminaires etc.

Invitations au restaurant

?La re?gle : si vos frais sont justifie?s par votre fonction (de?velopper la cliente?le, par exemple), vous pouvez les de?clarer. Mais conservez les factures.

Peu importe le restaurant ou le montant de l'addition, de?s lors que vous e?tablissez le caracte?re professionnel de l'invitation. Les frais trop personnels sont rejete?s, me?me si vous invitez des relations professionnelles.

? En pratique : spe?cifiez au dos des factures les noms et qualite?s des invite?s et faites apposer la date et le cachet du res­taurateur. Faites confirmer ces invitations par votre entreprise (par l'apposition de son cachet).

Repas personnels

? La re?gle : si vous ne pouvez pas revenir chez vous pour de?jeuner, en raison de vos horaires ou de l'e?loignement de votre en­treprise, vous pouvez tenir compte de la de?pense supple?mentaire supporte?e par rapport au cou?t d'un repas pris a? domicile (estime? par le fisc a? 4,85 euros en 2019). Le