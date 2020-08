Impôts : Les derniers virements de trop-perçus par l'administration sont effectués vendredi 7 août

Après les virements effectués le 21 et le 24 juillet dernier, l'administration fiscale procède vendredi 7 août à la dernière série de remboursements des trop-perçus concernant l'impôt sur le revenu. Les contribuables concernés sont ceux qui bénéficient de réductions et crédits d'impôt ou ceux dont le revenu a diminué en un an. Le paiement est effectué par virement ou par chèque, en l'absence de coordonnées bancaires.

La troisième et dernière opération de remboursement des trop-perçus dans le cadre de l'impôt sur le revenu a lieu vendredi 7 août. L'administration fiscale a comparé la déclaration de revenus effectuée par chaque contribuable au printemps avec le montant total qu'elle a reçu dans le cadre du prélèvement à la source mis en place en 2019. Les foyers fiscaux ayant réglé plus qu'ils ne devaient vont récupérer leur dû.

Surveillez votre relevé de compte

Certains contribuables ont déjà été remboursés. Le fisc a effectué des paiements les 21 et 24 juillet derniers, indique La Voix du Nord. Les derniers ménages ayant trop contribué mais n'ayant pas fait l'objet d'un ajustement recevront très prochainement leur remboursement par virement bancaire. Ce dernier apparaîtra sur leur relevé de compte sous l'appellation « REMB IMPOT REVENUS » et sera indiqué comme ayant été émis par « DGFIP FINANCES PUBLIQUES ».

Il est recommandé aux foyers fiscaux pensant avoir droit à un remboursement de vérifier les coordonnées bancaires qu'ils ont communiquées à l'administration fiscale. Si elles sont erronées, elles peuvent être corrigées en ligne sur le site Impots.gouv.fr. Les Français n'ayant transmis aucune information recevront leur trop-perçu par chèque « dans les semaines qui viennent », précise le ministère de l'Économie et des Finances.

Crédits et réductions anticipés dès janvier

Les contribuables concernés sont ceux qui doivent payer moins d'impôts sur le revenu cette année par rapport à l'année précédente. C'est par exemple le cas de celles et ceux qui ont vu leurs revenus diminuer ou qui ont bénéficié d'un crédit ou d'une réduction d'impôt. Les dons à des associations caritatives, la garde d'enfant par un tiers ou l'emploi d'une personne à domicile ouvrent notamment le droit à ce type d'allégement. Les personnes concernées par ces catégories ont cependant déjà perçu en janvier dernier un acompte correspondant à 60 % du montant de la remise.