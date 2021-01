Impôts, argent : ce qui change pour vous en 2021

La crise sanitaire a stoppé net le programme des réformes, dont celle des retraites, laissant place aux mesures exceptionnelles notamment au plan de relance. (© AFP)

Les mesures du plan de relance et de la loi de finances encouragent notamment la transition énergétique. La suppression de la taxe d'habitation se poursuit.

L'année 2021 n'apporte pas de nouvelle réduction générale d'impôt sur le revenu, comme ce fut le cas en 2020, mais comporte des mesures ponctuelles de soutien à l'économie et aux ménages.

Taxe d'habitation : suite

La suppression complète de la taxe d'habitation sur la résidence principale est intervenue en 2020 pour 80% des foyers concernés.

Les 20% restants, qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 27.761 euros par part fiscale (soit 83.283 euros pour un couple avec deux enfants, par exemple), bénéficieront en 2021 d'une première baisse de 30%, avant un nouvel allégement de 65% en 2022 et une suppression totale de la taxe d'habitation en 2023. Les résidences secondaires ne sont pas concernées par ce dispositif.

Soutien à la transition énergétique

Pour soutenir la rénovation énergétique des logements, le dispositif MaPrimeRénov est devenu accessible à tous les propriétaires, ainsi qu'aux copropriétés et aux bailleurs locatifs. Cette aide était en vigueur depuis janvier 2020 pour l'isolation des logements et le remplacement de chaudières. La nouvelle version, revue et élargie, est prise en compte, au titre de 2021, pour des devis signés à partir du 1er octobre 2020.

Le montant de la prime, fixé selon le type d'intervention et la localisation du logement, est plafonné en fonction des ressources du foyer. Les ménages sont répartis en