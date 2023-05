Impôts 2023 : optimisez la fiscalité de vos placements

Vos intérêts et dividendes de 2022 ont été taxés à 30% lors de leur encaissement, sauf ceux exonérés d’impôt. (© Adobestock)

Vos intérêts et dividendes de 2022 ont été taxés à 30% lors de leur encaissement, sauf ceux exonérés d’impôt. Mais, lors de votre déclaration de revenus, vous pouvez opter pour le barème à taux progressif si vous y avez intérêt.

Revenus à déclarer

Les revenus générés par vos placements financiers sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Peu importe leur nature (intérêts, arrérage, primes de remboursement, dividendes, boni de liquidation, etc.), le type de placements dont ils sont issus (actions, obligations, titres de créances, Sicav, FCP, comptes sur livret, comptes à terme, bons de caisse, etc.) et leur origine (revenus de source française ou étrangère).

Ceux perçus en 2022 ont, en principe, été soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou «flat tax») de 12,8% lors de leur encaissement et à 17,2% de prélèvements sociaux (soit un taux d’imposition global de 30%).

L’impôt forfaitaire a été prélevé sur le montant brut des revenus perçus. Vous pourrez renoncer à cette imposition forfaitaire lorsque vous remplirez votre déclaration, et opter pour l’application du barème progressif de l’impôt.

Vous serez alors imposé sur une base plus faible, car vous pourrez déduire vos frais financiers et bénéficier d’un abattement de 40% sur vos dividendes d’actions.

Dans ce cas, l’impôt de 12,8% payé à la source s’imputera sur les impôts 2023 de votre foyer fiscal et l’excédent éventuel vous sera remboursé cet été. Retenez toutefois qu’il s’agit d’une option globale, qui vaudra aussi pour vos plus-values mobilières de 2022.

Vos placements