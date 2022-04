Impôts 2022 : les avantages en nature et en argent que vous ne devez pas déclarer

Les avantages en natures sont imposables, mais pas tous. (© DR)

L'avantage résultant de l'utilisation privée de vos outils professionnels informatiques ou de communication (téléphone portable, ordinateur) n'est pas imposable si cette utilisation reste raisonnable. Voiture et logement de fonction doivent être déclarés pour leur montant réel sur votre déclaration 2022 de revenus.

Vous bénéficiez d'un avantage en nature chaque fois que votre employeur met à votre disposition, gratuitement ou moyennant un prix réduit, un bien dont il est propriétaire ou qu'il prend en charge un service à votre place. Il peut s'agir d'une voiture ou d'un logement de fonction.

Ces avantages doivent en principe être déclarés sur votre déclaration 2022 de revenus pour leur montant réel. Mais l'employeur peut en évaluer certains forfaitairement. Dans tous les cas, il doit ajouter leur valeur à vos salaires imposables, de sorte que ces avantages sont normalement intégrés dans votre déclaration préremplie.

Par exception, l'avantage résultant de l'utilisation privée de vos outils professionnels informatiques ou de communication (téléphone portable, ordinateur) n'est pas imposable si cette utilisation reste raisonnable (courtes durées d'appel, brèves consultations sur internet).

L'achat d'un bien ou d'un service produit par votre entreprise à un tarif préférentiel ne constitue pas non plus un avantage imposable, si la réduction obtenue ne dépasse pas 30% du prix public. De même, les cadeaux reçus de votre employeur à l'occasion d'un événement particulier (mariage, naissance…) sont exonérés si leur valeur ne dépasse pas un plafond (171 euros par événement en 2021, et par enfant à Noël).

