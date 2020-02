Impôt sur le revenu : le mariage fait-il baisser la facture ?

Etre marié peut permettre de réduise son impôt sur le revenu, ou non, suivant votre barème d'imposition. (© DR)

Dans de nombreux cas, se pacser ou se marier permet de payer moins d'impôt en raison du caractère progressif de notre système fiscal. Il existe toutefois des situations où la facture peut être alourdie. Explications.

Aux yeux du fisc, mariage et pacs sont équivalents. Dans les deux cas, le couple devient un seul et unique foyer fiscal. Les deux conjoints sont obligés de déclarer leurs revenus ensemble (sauf l'année de leur union où une déclaration séparée est encore possible).

Quelle conséquence cela a-t-il sur les impôts du ménage ? En fait, tout est possible : la facture peut baisser, rester stable ou même monter. L'impact dépend de la répartition des rémunérations au sein du couple.

Pour calculer ce qui lui est dû, l'administration va diviser l'ensemble des ressources du foyer par deux (s'il n'y a pas d'enfants). Le barème en vigueur est ensuite appliqué à ce revenu moyen (taux de 0% jusqu'à 10.064 euros, 11% jusqu'à de 10.065 à 25.659 euros, 30% de 25.660 à 73.369 euros, 41% de 73.370 à 157.806 et 45% au-delà, selon le barème 2020).

Plusieurs milliers d'euros d'économies potentielles

Puis, le montant obtenu est multiplié par deux pour donner l'impôt du couple. En raison de la progressivité du système fiscal, l'opération n'est pas neutre. Elle peut même être particulièrement rentable.

Ainsi, dans le cas extrême où l'un des deux conjoints gagne 10.000 euros et l'autre 100.000 euros, l'économie atteint 5.900 euros. Plus réaliste, dans une situation où l'un gagne 22.000 euros de revenus nets imposables et l'autre 40.000, le mariage ou le pacs