Impôt sur le revenu : 4 chiffres intéressants sur la campagne 2022

Le 1er août 2022, le ministère de l'Economie et des Finances a dévoilé plusieurs chiffres sur la campagne 2022 de l'impôt sur le revenu. Quels sont les chiffres à retenir de ce communiqué ?

Par MoneyVox

Nombre de foyers fiscaux non-imposables, part de déclarations effectuées en ligne… Dans un récent communiqué, le ministère de l'Economie et des Finances a précisé quelques statistiques sur les avis d'impôts 2022 . Un premier bilan qui permet d'y voir plus clair, et de suivre certaines évolutions de cette campagne annuelle au fil du temps. Retrouvez 4 chiffres révélateurs.

1. 10,7 millions de foyers fiscaux doivent de l'argent au fisc…

Pour cette campagne 2022 sur les revenus gagnés en 2021, ce sont un peu plus de 10 millions de foyers fiscaux qui vont devoir débourser de l'argent, en plus du prélèvement à la source, pour solder leur impôt : 10,7 millions précisément. Au total, ces régularisations vont permettre de générer des recettes fiscales de l'ordre de 22,5 milliards d'euros, soit une somme moyenne à payer d'un peu plus de 2 100 euros par ménage concerné.

Lorsqu'un foyer doit s'acquitter de l'impôt sur le revenu, le mode de prélèvement diffère en fonction de la somme à régler. Ainsi, pour des sommes inférieures ou égales à 300 euros, un seul prélèvement effectué entre septembre et décembre est effectué par l'administration fiscale. Pour les montants supérieurs à 300 euros, l'échéance est étalée en plusieurs fois.

2. … pour 13,7 millions de ménages remboursés

En fonction des revenus du ménage, de la composition de la famille ou encore des crédits, réductions et autres allégements d'impôt, il est possible de ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu, ou d'avoir trop versé au titre du prélèvement à la source. Cela donne alors lieu à un remboursement, ce qui est le cas pour 13,7 millions de foyers fiscaux pour l'année 2022. Dans cette situation, c'est la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui fait un virement sur le compte bancaire du foyer. Montant total de la facture ? 11,5 milliards d'euros à sortir, soit une régularisation moyenne de près de 840 euros par famille concernée.

Bon à savoir : pour certains foyers fiscaux, le calcul tombe juste, et ils n'ont ni à débourser un centime, ni à en recevoir de l'Etat. Ils sont 37 % dans cette situation, soit 14,2 millions.

3. 88,6 % des foyers fiscaux ont déclaré leurs revenus en ligne

Sauf exception, il est désormais impératif de réaliser sa déclaration de revenus en ligne. Ce sont ainsi 88,6 % des foyers fiscaux qui se sont prêtés au jeu en 2022, soit une hausse de 2,7 % du nombre de déclarants effectuant cette formalité sur internet. Seules les personnes dont le domicile ne dispose pas d'une connexion internet ou qui sont dans l'incapacité de réaliser cette démarche peuvent continuer à déposer leur déclaration de revenus en version papier. Il existe toutefois une alternative pour les foyers se trouvant dans une telle situation : ils peuvent se rendre dans une maison France Services afin d'être accompagnés dans la réalisation de cette opération.

4. 10,8 millions de déclarations automatiques

Si la plupart des foyers fiscaux doivent encore remplir eux-mêmes leur avis d'imposition, les Français sont de plus en plus nombreux à pouvoir recourir à la déclaration automatique. Le principe de ce système ? Les informations transmises par l'employeur, les caisses de retraite ou tout autre organisme sont pré-remplies dans la déclaration de revenus papier ou en ligne. Il ne reste plus aux contribuables qu'à vérifier ces données, à les compléter et à les modifier si nécessaire, puis à valider leur déclaration de revenus automatique.