Immobilier: Val d'Isère est la station de ski la plus chère de France

INFOGRAPHIES - La station alpine devance Courchevel, selon Meilleursagents. Avec un prix digne des arrondissements parmi les plus chers de Paris.

Ce week-end, c'est le début des vacances d'hiver pour la zone C (Paris, Versailles, Créteil, Montpellier, Toulouse). À vous l'ivresse des cimes! Les adeptes des sports de neige n'attendent qu'une chose: rejoindre leur appartement ou leur chalet pour ensuite dévaler les pentes. Cette année, quelle station avez-vous choisie? Tout dépendra de votre budget certainement.

Pour vous orienter, Meilleursagents, site d'estimation immobilière, dévoile les prix dans plus de 100 stations de ski réparties sur l'ensemble des massifs français. Et surprise: ce n'est pas Courchevel mais Val d'Isère qui est la plus chère avec un prix moyen de 11.665 euros (appartements et chalets confondus). Un tarif légèrement supérieur à celui des 2e et 8e arrondissements de Paris (respectivement 11.250 et 11.240 euros par m² selon les notaires). Pour vous loger à Courchevel, vous devrez débourser un peu plus de 10.000 euros le m² (10.242 euros exactement), soit environ la moyenne des prix de l'immobilier à Paris.

Val d'Isère, plus chère que les 2e et 8e

Derrière on retrouve des stations comme Megève, Méribel ou encore Chamonix. Preuve de la domination totale des Alpes du Nord, le massif le plus cher de France (4895 euros par m²) truste les 58 premières places du classement (!). «Les prix des Alpes du Nord s'expliquent par la présence des plus grands domaines skiables et des stations ayant le plus d'infrastructures, prisés par une clientèle aisée notamment francilienne et internationale», commente Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleursagents.

La première station du classement qui n'est pas située dans le massif alpin arrive en 59e position. Elle se trouve non pas dans les Pyrénées mais dans le Jura où les stations sont très familiales et attirent les Parisiens et les Lyonnais. Il s'agit de Métabief (2567 euros par m²).

Massif le moins cher de France (1940 euros le m²), les Pyrénées séduisent les Toulousains ou les Bordelais, au pouvoir d'achat moins élevé que les Franciliens ou les étrangers peu présents, en dehors des Espagnols. La station la plus chère est Cauterets (2268 euros par m²).

Le classement des 100 stations les plus chères de France

Autre enseignement de l'étude: plus vous êtes logés près des remontées mécaniques, plus les prix grimpent. À moins de deux minutes à pied, songez que les prix de l'immobilier, tous massifs confondus, augmentent de 12,5% par rapport à aux biens situés entre 15 et 20 minutes. Et de plus de 9% pour ceux qui habitent à moins de cinq minutes à pied.