Immobilier : une mauvaise note de DPE dévalorise plus ou moins les biens selon les régions

Les logements les moins performants perdent de la valeur dans certains régions. (PIXABAY / moerschy)

Une étude menée par les notaires de France démontre que les logements qui possèdent une mauvaise note de diagnostic de performance énergétique (DPE) perdent de la valeur. Et dans certaines régions, ces baisses de prix peuvent se révéler plus conséquentes que dans d'autres.

Les décotes de prix des logements ayant une mauvaise note de diagnostic de performance énergétique (DPE) sont variables selon les régions. C'est ce que montre une étude réalisée sur l'ensemble des transactions de l'année 2020 par les notaires de France. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document qui permet d'attribuer une note à un logement, entre A pour les plus économes en énergie et G pour les moins performants. Il s'agit d'un diagnostic obligatoire à présenter chez le notaire lors d'une vente immobilière.

Des écarts entre grandes villes et zones rurales

Dans le cadre de cette étude relayée par Capital jeudi 4 novembre, les notaires ont comparé les prix des logements classés D avec les prix moyens des autres classes énergétiques. Conclusion : les biens situés dans les grandes villes subissent une décote moins importante que ceux situés en zone rurale. Et pour cause, l'offre est moins abondante dans certaines villes de l'Hexagone. Ainsi, dans les grandes villes, les logements classés A ou B ont été vendus en moyenne 6 à 9 % plus cher que ceux classés D. Dans le même temps, en zone rurale, les biens ayant une bonne performance énergétique ont pu se vendre 14 à 21 % plus cher que ceux ayant obtenu un D.

Par ailleurs, selon les régions, les écarts sont aussi différents. En Nouvelle-Aquitaine, les maisons disposant d'une note de F ou G ont été vendues en moyenne 20 % moins cher que celles avec un DPE de D. Alors qu'au sein de la couronne francilienne, il n'y a eu que 5 % de différence. Enfin, du côté des appartements, l'impact est en général moins important mais il peut tout de même être significatif.