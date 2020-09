Immobilier : Un marché de la location très dynamique à Bordeaux

Les offres de location repartent à la hausse depuis la fin du confinement. A Bordeaux, le nombre de biens à louer est en hausse de près de 40 % par rapport à la même période l'an passé selon SeLoger. C'est l'un des marchés de la location les plus dynamiques du pays. Les studios meublés ont particulièrement la cote.

A Bordeaux, le nombre de logements à louer a explosé. La capitale girondine enregistre l'une des plus fortes hausses sur le marché de location parmi les villes de plus de 100 000 habitants, selon le baromètre SeLoger relayé par Actu Bordeaux, mardi 8 septembre. Ainsi, on trouve 40 % de biens à louer en plus par rapport à la même période l'an dernier.

La hausse des demandes de logements en location est dans les mêmes proportions avec 36 % de recherches en plus, par rapport à l'an passé. Si l'on met la capitale de côté, Bordeaux est la deuxième grande ville française la plus dynamique sur le marché de la location après Nice, précise Actu Bordeaux.

L'offre des studios meublés en forte expansion

Les recherches se tournent vers les petites surfaces meublées. « On le voit bien à Bordeaux en un an, entre les mois de mai/juin/juillet 2020 vs 2019, on constate +134 % d'offres de studios meublés à louer sur Bordeaux vs -16 % pour les studios vides », indique Séverine Amate, la porte-parole du groupe SeLoger.

Le marché de la vente est lui aussi dynamique. Les recherches de biens à acheter augmentent de 164 % à Bordeaux, par rapport à la même période l'an passé. Mais ce secteur reste tendu. Si l'on observe un tassement des prix (seulement 0,9 % sur un an), les biens se font de plus en plus rares, avec une baisse de l'offre atteignant 14 % sur un an.