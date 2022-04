Immobilier : quels départements comptent le plus de passoires thermiques ?

Plus d'un logement sur dix mis en vente en France est une passoire thermique, selon une étude publiée mardi 26 avril 2022. (Hans Braxmeier / Pixabay)

D'après une étude réalisée par SeLoger et MeilleursAgents, publiée mardi 26 avril 2022, 12,9 % des biens mis en vente sur leur site en 2021 relèvent de la catégorie des passoires thermiques. Mais quels sont les départements français qui regorgent le plus de ces logements mal isolés ?

Selon une étude publiée par les sites spécialisés SeLoger et MeilleursAgents , 12,9 % des annonces concernent une passoire thermique. Soit plus d'un logement sur dix, alors même que la guerre contre cette catégorie d'habitations est d'ores et déjà déclarée, comme le rappelle BFM Immo .

En effet, dès 2023, la loi interdira de louer des biens étiquetés G au diagnostic de performance énergétique (DPE) et consommant plus de 450 kWh/m²/an. Une interdiction qui, en 2025, s'étendra à tous les logements de catégorie G quelle que soit leur consommation, puis aux habitations classées F en 2028 et E en 2034.

Une répartition inégale

Or selon nos confrères, l'utilisation d'une nouvelle méthode de calcul du DPE, récemment adoptée, a porté la proportion des passoires énergétiques de 15 à 25 % du parc français. Soit huit à neuf millions de logements classés F ou G, donc très énergivores.

D'après l'étude publiée par SeLoger et MeilleursAgents, les passoires thermiques sont inégalement réparties dans l'Hexagone. Les logements de catégorie F ou G sont particulièrement nombreux dans les départements montagneux comme les Hautes-Alpes ou le Cantal. L'inverse est observé sur le littoral, ce qui pourrait s'expliquer par des besoins plus ou moins importants en chauffage selon les zones géographiques. Superficie, étage, mode de chauffage et ancienneté sont également pris en compte.

Les Hautes-Alpes et le Cantal en tête de classement

Ainsi, d'après les résultats de l'étude, les départements comptant le plus de passoires thermiques en 2021 sont les Hautes-Alpes (38 %), la Lozère (36 %) et les Alpes-de-Haute-Provence (32 %) pour les appartements, et le Cantal (37 %), la Creuse (35 %) et la Lozère (30 %) pour les maisons.

Concernant les appartements, les bons élèves sont la Haute-Garonne (3 %), le Var (3 %) et le Gard (3 %). Pour les maisons, l'étude place en tête de classement le Gard (3 %), le Var (4 %) et l'Aude (4 %).