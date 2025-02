Immobilier : quelles stations de ski privilégier pour investir à la montagne ?

Val-d'Isère est la station la plus chère de France avec un prix moyen au mètre carré de 15 384 euros. (Illustration) (Pixabay / Nadine Doerlé)

Vous êtes passionné de ski et vous prévoyez d'acquérir un logement à la montagne ? Pour que cet investissement soit rentable, mieux vaut bien choisir votre région et a fortiori votre station. Selon une récente étude réalisée par SeLoger et relayée par BFM Immo , le jeu peut en valoir la chandelle puisque les prix de l'immobilier dans les stations de ski ont augmenté de 21,8 % au cours des quatre dernières années. Mais attention : la situation s'avère parfois très différente selon les massifs visés.

Pour obtenir un logement dans les Alpes du Nord, il faut aujourd'hui compter environ 6 478 euros du mètre carré. Régulièrement au sommet du classement, Val-d'Isère décroche à nouveau la palme de la station la plus chère de France avec 15 384 euros du mètre carré en moyenne, soit bien plus qu'à Paris (9 282 euros). Sur le podium figurent également Courchevel (12 785 euros) et Méribel (12 336 euros). À l'inverse, les plus petits budgets peuvent se tourner vers Gresse-en-Vercors, la station la moins chère du massif avec un prix au mètre carré de 1 971 euros.

Gourette en bas du classement

Dans les Alpes du Sud, le prix moyen du mètre carré s'élève à 3 457 euros, soit 3,9 % de plus que l'an passé. Une progression que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Dans le Jura, la situation est nettement moins favorable puisque les prix immobiliers ont dégringolé de 5,4 % sur un an, jusqu'à 2 989 euros le mètre carré. D'après nos confrères, la baisse du prix des chalets atteint -3,5 % (3 522 euros le mètre carré) et celle des appartements -6,2 % (2 778 euros).

Avec en moyenne 2 505 euros du mètre carré, le Massif Central s'impose comme le massif le plus abordable juste devant les Vosges (2 598 euros). « Avec une altitude plus basse et un niveau d'enneigement souvent limité, les stations de ski de ces massifs restent attractives pour les acheteurs en quête d’opportunités sur les hauteurs françaises, à moindre coût » , précise le site spécialisé dans les annonces immobilières. Selon l'étude de SeLoger, c'est enfin dans les Pyrénées que se trouvent les deux stations les moins chères de la plateforme : Gourette (1 628 euros) et La Mongie (1 786 euros).