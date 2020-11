Immobilier : que puis-je acheter avec 1.000 euros par mois ?

En remboursant 1.000 euros par mois, il est possible d'emprunter plus de 200.000 euros. (© Fotolia)

L'effondrement des taux d'intérêt a considérablement augmenté le montant qu'un potentiel acheteur immobilier peut emprunter. Mais, dans le même temps, le prix des logements a aussi beaucoup monté dans certaines zones. L'un dans l'autre, que peut espérer acheter un emprunteur qui rembourse 1.000 euros par mois ?

Depuis plus d'un an, les taux d'intérêt des prêts immobiliers naviguent à un plancher historique, autour de 1,2% en moyenne.

En quelques années, la baisse a été spectaculaire. Qui se souvient qu'en 2003 on empruntait généralement à plus de 4%(1) ? Et les taux n'ont commencé à tomber sous 3% qu'en 2013, la barre des 2% ayant été enfoncée en 2016 seulement.

Cet effondrement a eu une conséquence directe et mécanique : les sommes que peuvent emprunter les ménages désireux d'acquérir leur résidence principale ont bondi.

Avec 1.000 euros de remboursement par mois, un acheteur peut emprunter 163.000 euros sur 20 ans si le taux est de 4% et... 210.000 avec un taux de 1,15%. Le pouvoir d'achat immobilier potentiel est donc supérieur de 29%, ou 47.000 euros.

Entre 64% et 145% de hausse

Ce bouleversement n'a pas été sans conséquence pour les prix immobiliers. Entre 2003 et 2020, le prix des maisons anciennes a bondi de 74% en Île-de-France et de 64% en province(2) et celui des appartements s'est envolé de 145% en région parisienne et de 90% dans le reste de la France, selon l'indice Insee-Notaires.

Au global, les ménages peuvent-ils acheter autant aujourd'hui qu'il y a 17 ans ? Oui, selon une étude de la Banque de France publiée en début d'année. Selon ses auteurs, le pouvoir d'achat immobilier a baissé jusqu'en 2008 avant de rebondir pendant