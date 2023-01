Immobilier : pourquoi les prix vont continuer de baisser

Les ventes immobilières en repli de 5% sur un an. (© Fotolia)

Les agents immobiliers constatent un retournement du marché depuis la fin de l'été. Avec la forte remontée des taux d'intérêt et le ralentissement économique, la baisse des transactions et des prix s'est enclenchée dès l'automne et va se poursuivre en 2023.

Après plusieurs années de hausse excessive des ventes et des prix, le retournement, plusieurs fois différé, s'est bien opéré à partir de l'été dernier dans l'immobilier ancien.

Érosion des ventes

La Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) le confirme dans son bilan annuel publié le 11 janvier. Et ses constats convergent avec ceux déjà formulés par certains réseaux d'agences, comme Century 21 en tout début d'année.

L'érosion des ventes est perceptible, en repli de 5% sur un an selon la Fnaim, autour de 1,1 million en rythme annuel, après le plus-haut historique de 1,21 million atteint en août 2021. Ce score malgré tout élevé montre que le retournement de marché est récent. Mais la Fnaim anticipe une poursuite de cette décrue de l'activité tout au long de l'année 2023.

Tendance baissière

Sur les prix des logements anciens, «une tendance baissière est enclenchée», indique Loïc Cantin, président de la Fnaim, même si les courbes sur un an glissant montrent encore une évolution haussière à hauteur de 6,7% en moyenne sur toute la France (+5,1% pour les appartements, +7,9% pour les maisons). Mais en défalquant des prix des logements l'inflation de 2022 (à 5,9%, au plus haut depuis 37 ans en France), la Fnaim constate qu'au niveau national la baisse réelle des prix constatée au 1er janvier 2023 évolue entre -1 et -5%.

À Paris,