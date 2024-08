Immobilier : pourquoi gonfler votre apport pour emprunter moins n'est pas forcément une bonne idée

Emprunter ou utiliser son épargne : de nombreux Français se posent la question au moment d'acheter un bien immobilier. (illustration) (Pixabay / Aymanejed)

Avec l’explosion des taux immobiliers depuis 2022, l'accès au crédit est de plus en plus difficile. Certains acheteurs sont ainsi tentés de puiser davantage dans leur épargne pour gonfler leur apport personnel et réduire le montant emprunté. Une mauvaise idée, selon certains experts relayés par Le Journal du Net .

L'effet de levier du crédit

Même avec des taux élevés, le crédit continue de présenter de nombreux avantages. Il permet notamment « de profiter de l'effet de levier du crédit » ainsi que « d'une protection patrimoniale » , estime ainsi Sylvain Herrmann, associé de l'entreprise de courtage IN&FI, dans une analyse postée sur LinkedIn .

En effet, emprunter permet, logiquement, de pouvoir investir dans un bien dont la valeur est supérieure à l’épargne que l’on possède. Cela permet à terme de disposer d’un patrimoine plus important, ou, dans le cadre d’un investissement locatif, de multiplier ses profits. C’est ce fameux effet de levier. Quant à la protection évoquée, elle est liée à l’assurance emprunteur. Grâce à cette dernière, en cas de décès de l’emprunteur, le prêt est remboursé et les héritiers peuvent alors récupérer un bien entièrement payé.

L'emprunt à privilégier pour les investissements locatifs

Pour Maël Bernier, directrice de la communication du courtier Meilleurtaux, privilégier le crédit, quand on le peut, a également l’avantage de laisser à l’emprunteur plus de marge de manœuvre pour éventuellement financer un deuxième projet immobilier, comme elle l’a expliqué à Ouest-France .

Stéphane van Huffel, conseiller en gestion de patrimoine, n'est pas du même avis et conseille de « mettre le maximum d’apport dans son projet immobilier » pour l'achat d'une résidence principale. En revanche, l'expert confirme qu'il vaut mieux privilégier le crédit pour un investissement locatif en raison de l'avantage fiscal qu'il procure. Le propriétaire a le droit de déduire les intérêts de l’emprunt des loyers perçus ce qui permet de réduire l'impôt de manière significative.