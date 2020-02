Immobilier, or, assurance vie, Bourse : l'avis du Revenu sur les grandes familles de placements

L'avis du Revenu sur les six grandes familles de placements. (© Gilles Tronel)

Que faire de l'assurance vie en euros, peut-on encore miser sur la Bourse, que penser de l'immobilier en 2020, doit-on investir dans les placements atypiques ? Le Revenu fait le point sur les six grandes familles de placements.

Immobilier Nous restons positifs

En 2020, la santé du marché immobilier sera plus que jamais liée à l'évolution des taux des crédits. Les prévisions sur le premier semestre sont plutôt favorables.

Des taux ultra-compétitifs devraient encore soutenir la demande sur une grande partie du territoire malgré les récents bémols exprimés par la Banque de France. Les prix immobiliers devraient, dans cet environnement, continuer à progresser de 2 à 3% dans la plupart des grandes métropoles.

Un bémol : les villes où la cote a flambé devraient enregistrer une stabilisation, voire un léger recul des prix. Sauf à Paris et Lyon. Dans le neuf, le stock de biens en vente diminue et ne se renouvelle pas suffisamment.

La demande reste dynamique et les prix progressent. L'échéance des élections municipales au printemps freinera les autorisations de mises en chantier, et la rumeur d'une éventuelle remise en cause du dispositif Pinel contribuerait, elle aussi, à l'accentuation de cette décélération du marché d'ici quelques mois.

Placements atypiques À la mode

Forêts, vins, vieux manuscrits... Les placements atypiques - l'AMF, le gendarme de l'épargne parlent de «biens divers» - ont le vent en poupe. Rien d'étonnant.

En période d'incertitudes, les actifs tangibles rassurent. D'autant que les placements sans risques traditionnels (livret, épargne logement, assurance