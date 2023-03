Immobilier neuf : le pouvoir d'achat des acquéreurs chute, le maché s'enfonce

Les conséquences de la hausse des taux d'intérêt n'est souvent pas contrebalancée par les prix en baisse. Photo d'illustration. (dimitrisvetsikas1969 / Pixabay)

Le pouvoir d'achat immobilier est en baisse dans le neuf selon le dernier baromètre semestriel publié par le courtier Empruntis. Même si les prix baissent dans certaines villes, la hausse des taux a un impact sur les mensualités de crédit des ménages.

Le pouvoir d'achat immobilier des ménages sur le marché du neuf est en perte de vitesse. C'est la conclusion du dernier baromètre semestriel consacré au secteur par le courtier Empruntis en partenariat avec Trouver-un-logement-neuf.com. Dans cette étude sont indiquées les mensualités moyennes nécessaires pour s'offrir un appartement de trois pièces neuf dans les dix plus grandes villes françaises, explique le site Les Echos . Cette estimation prend en compte les changements en matière de taux d'emprunt et de prix du marché du neuf.

Les prix en baisse dans six grandes villes

« Si les prix sont en recul dans six grandes villes sur dix cela ne suffit pas à contrebalancer la hausse des taux » , ont tiré comme première conclusion les auteurs du rapport. A Paris, les prix de l'immobilier neuf baissent de 5 %. L’érosion est moins forte à Bordeaux, Marseille, Lille Montpellier et Strasbourg. Mais, mauvaise nouvelle pour les ménages, les prix continuent d'augmenter à Lyon, Nice, Toulouse et Nantes.

Acheter un logement neuf coûte de plus en plus cher. Les coûts de construction sont en hausse en raison des normes environnementales toujours plus draconiennes et de l'augmentation des prix des matériaux. En parallèle, les capacités d'emprunt des ménages se sont réduites. Les taux de crédit immobilier ont par exemple augmenté de 60 points de base à Strasbourg et de 128 à Paris, indique le baromètre. Pour un crédit contracté sur 20 ans, le taux minimum hors négociation fluctue entre 2,40 % et 2,77 % en fonction des communes.

Les acquéreurs niçois les plus touchés

Conséquence, les mensualités de crédit, hors assurance sur 20 ans, pour acheter un logement vont de 1 589 euros à Toulouse à 4 363 euros à Paris. C'est à Nice que l’érosion du pouvoir d'achat immobilier est la plus forte. Les candidats à l'acquisition passent de 1 983 euros en octobre dernier à 2 274 euros par mois en février, soit une hausse de 14,67 %. C'est plus qu'à Toulouse (+ 13,45 % ; 1 589 euros), Marseille (+ 10,24 % ; 1 653 euros), Montpellier (+8,72 % ; 1 712 euros), Lyon (+ 8,59 % ; 2 162 euros), Bordeaux (+ 8,57 % ; 1 846 euros), et Nantes (+ 8,43 % ; 1 936 euros).

Deux villes affichent en revanche des hausses plus mesurées. Il s'agit de Paris (+ 6,64 % ; 4 363 euros) et de Lille (+ 6,25 % ; 1 661 euros). « Seule une stabilisation durable du coût de l'argent permettrait de stopper le mouvement enclenché » , analyse Cécile Roquelaure, directrice des études d'Empruntis. Elle évoque aussi une évolution des prix à la baisse parmi les facteurs susceptibles d'épargner à terme le pouvoir d'achat des acquéreurs.