Immobilier : moins de maisons à la vente depuis la pandémie et des prix à la hausse

Les maisons à la vente sont plus rares depuis la pandémie de Covid-19. (Pixabay / PhotoMIX-Company)

Le volume des annonces de biens immobiliers à la vente sur SeLoger a baissé de 22 % depuis le début de la pandémie. Les maisons sont davantage touchées par la pénurie que les appartements. De plus, les prix des maisons augmentent ces trois derniers mois, contrairement à ceux des appartements qui se tassent.

Il y a de moins en moins de biens immobiliers à vendre. « En l’espace de 2 ans (entre décembre 2019 et décembre 2021), le volume annuel d’annonces de biens proposés à la vente sur nos sites accuse un recul de 22 % » selon une étude de SeLoger relayée par BFMTV . Cette pénurie prend sa source dans la crise sanitaire.

Avant le Covid-19, l'offre était en baisse mais très légère avec un recul de 2,9 % entre février 2019 et février 2020. Mais avec la pandémie, la baisse de l'offre a atteint 11,2 % entre décembre 2019 et décembre 2021. « C’est peu dire que la raréfaction des biens en vente s’est accélérée en France » commente SeLoger.

- 13,8 % de maisons à vendre

Très demandées depuis le début de la crise sanitaire, les maisons sont particulièrement touchées par la pénurie de biens. La baisse de l'offre est de 13,8 % depuis le début de la pandémie, contre un recul de 4 % pour les appartements. Cette situation occasionne une hausse des prix. Elle atteint 12,7 % depuis le début de l'épidémie (soit 6,4 % en un an). Du côté des appartements, la hausse se contient à 7,2 % (3,2 % en un an).

Concernant les prix, les maisons affichent les plus fortes hausses depuis le début de l'année, selon le dernier baromètre SeLoger de mars 2022 . Alors que la baisse était de 7,4 % sur un an, les prix sont en hausse de 3 % sur trois mois à 2 730 euros le mètre carré. Pour les appartements, les prix se tassent. Ils ont augmenté de 6,1 % sur un an mais sont en hausse de seulement 0,5 % sur 3 mois.