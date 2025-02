Immobilier locatif : vous pourrez encore bénéficier de cette réduction d'impôt pendant deux ans

Le dispositif d'investissement locatif Denormandie est reconduit jusqu'en 2027. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

Depuis 2019, le dispositif d'investissement locatif Denormandie permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, pouvant aller de 12 à 21% du prix du bien dans l'ancien. Il est l’équivalent du dispositif Pinel dans le neuf, qui a disparu le 31 décembre 2024. Plusieurs conditions s’appliquent pour pouvoir en bénéficier : proposer le bien à la location entre 6 et 12 ans, nu, à titre de résidence principale mais aussi y réaliser des travaux de rénovation, rapporte Capital .

Ces derniers doivent représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Plusieurs possibilités existent : améliorer la performance énergétique d’au moins 30 %, ou 20 % en habitat collectif, créer de la surface habitable nouvelle. Ou encore engager des travaux sur deux de ces cinq interventions : rénovation des murs, des toitures, des fenêtres, changement de chaudière et/ou changement de production d’eau chaude, rappelle le site du ministère de l’Économie .

Une location encadrée

La location du bien est également encadrée avec un loyer qui ne peut dépasser un certain plafond, un locataire qui ne doit pas appartenir au foyer fiscal du propriétaire et qui doit posséder un certain revenu fiscal. « La réduction d'impôt, plafonnée à un investissement maximum de 300 000 euros, est calculée en appliquant au prix net de revient du logement un pourcentage variant en fonction de la durée de location du logement » , précise le ministère : 12 % du prix du bien pour une location de 6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans.

Attention, il n’est pas question d’acheter n’importe où pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. En effet, le logement doit se trouver dans une commune faisant partie du plan national de revitalisation des centres de villes moyennes « Action cœur de ville » ou avoir signé une convention d'opération de revitalisation de territoire.

Un dispositif qui devait être supprimé

Les logements collectifs sont également concernés par le dispositif financier, à condition d’investir dans des copropriétés en grande difficulté financière ou qui font partie d'une opération de requalification des copropriétés dégradées.

Le dispositif Denormandie devait être supprimé le 31 décembre 2026, mais le projet de loi de finances pour 2025 du gouvernement Barnier ayant été rejeté, il perdure jusqu’au 31 décembre 2027. Le budget porté par François Bayrou avait en effet retiré cet amendement.