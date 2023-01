Immobilier locatif : le classement des villes qui ont offert le meilleur rendement en 2022

Crédit photo : 123RF

Quelles sont les villes de France qui ont offert le meilleur rendement locatif en 2022 ? Découvrez le classement des villes en matière de rendement locatif.

Le site SeLoger a réalisé un classement des villes en matière de rendement locatif en 2022.

Comment est calculé le rendement locatif ?

Pour calculer le rendement locatif, SeLoger a pris en compte le coût d'achat des biens, les frais de notaire, les taux de remboursement des prêts, les charges immobilières et foncières, les loyers perçus sur 20 ans, l'augmentation globale du marché de l'immobilier. Bien entendu, le rendement locatif d'une ville n'est pas le seul indicateur à prendre en compte dans le cadre d'un investissement dans l'immobilier locatif.

Le top 7 des villes avec le meilleur rendement locatif en 2022

1. Rennes : 8,2 %

En 2022, Rennes est la ville qui présente le meilleur rendement locatif avec une rentabilité de 8,2 %. La capitale bretonne bénéficie d'une situation géographique avantageuse : Paris est à 1h30 de TGV, elle est située à 45 minutes de la mer normande ou de l'océan Atlantique, et elle dispose par ailleurs d'un aéroport international. La ville est également appréciée pour sa qualité de vie. Son bassin d'emplois est dynamique (numérique, service aux entreprises, transport...). C'est également une ville reconnue pour sa vie étudiante (70 000 étudiants).

2. Le Mans : 7,2 %

Le Mans, préfecture de la Sarthe, arrive en deuxième position de ce classement avec une rentabilité locative de 7,2 %. Les loyers y sont très abordables et attirent de plus en plus d'actifs parisiens à la recherche d'un peu de verdure. En effet, la capitale est située à seulement 1h00 de trajet. Enfin, la qualité de vie y est également très appréciée.

3. Angers : 6,2 %

En troisième position du classement, la ville d'Angers affiche une rentabilité locative de 6,2 %. Située à 1h30 de TGV de Paris et 1h00 de Nantes, elle se caractérise par la douceur de son climat, ses espaces verts, ses vignobles et son art de vivre (bars et restaurants et, bien sûr, les châteaux de la Loire).

4. Brest : 6,1 %

Située dans le Finistère, la ville de Brest offre une rentabilité locative de 6,1 %. Le coût de la vie y très accessible et le prix des logements abordable. La vie économique est riche et diverse. Par ailleurs, les paysages et la proximité de la mer sont des atouts précieux.

5. Mulhouse : 4,9 %

Mulhouse propose un rendement locatif à 4,9 %. Cette commune dynamique du Grand-Est de 100.000 habitants est proche à la fois de la frontière allemande et suisse. Un double avantage géographique qui renforce son attrait. Les prix de l'immobilier y sont parmi les plus bas de la région.

6. Caen : 4,7 %

Préfecture du Calvados (Normandie), Caen présente une rentabilité locative de 4,7 %. Elle offre de nombreux avantages pour les investisseurs grâce à sa vie étudiante, la proximité de la mer et son économie industrielle florissante.

7. Besançon : 4,4 %

Située juste à la frontière avec la Suisse, Besançon offre une rentabilité de 4,4 %. À mi-chemin de Lyon et Strasbourg, elle bénéficie d'une excellente situation géographique. Par ailleurs, la ville est très dynamique et propose des emplois dans l'horlogerie, l'industrie et les technologies.