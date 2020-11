Immobilier : les visites de logements vont pouvoir reprendre dans un cadre strict

Les visites seront notamment limitées à une par demi-journée, avec obligation d'aérer le logement avant chaque visite. (Pixabay / mastersenaiper)

Emmanuel Macron a annoncé mardi 24 novembre la réouverture prochaine des commerces. Ainsi, dès samedi 28 novembre, les agences immobilières vont pouvoir reprendre leur activité. Les visites de logement vont donc recommencer, en appliquant toutefois un protocole sanitaire strict.

Fermées durant le reconfinement, les agences immobilières vont pouvoir rouvrir leurs portes à partir du samedi 28 novembre. Les visites de logements vont donc pouvoir reprendre. Mais les agents devront respecter un protocole sanitaire strict, qui a fait l'objet d'une concertation entre les fédérations du secteur et le gouvernement, rapporte Le Figaro.

Sélection des candidats à la visite

Selon ce protocole, consulté par Le Figaro, seuls les biens pour l'achat ou la location d'une résidence principale pourront faire l'objet d'une visite. Les visites devront être validées par le propriétaire du bien, qui sera prévenu de la date et de l'heure de chaque visite. Un bon sera ainsi édité et signé numériquement en amont ou directement sur place par les parties présentes.

De plus, pour limiter les interactions, les agents immobiliers devront faire une sélection des candidats en amont. Ceux qui pourront visiter devront respecter un protocole sanitaire strict : respect des gestes barrières, distanciation physique, port du masque et gel hydroalcoolique à disposition. Le non-respect de ces règles conduira à l'annulation de la visite.

Des règles plus contraignantes pour les logements occupés

Dans les logements vides, seule une visite par demi-journée, et d'une durée de 30 minutes, sera autorisée. Le logement devra être aéré avant chaque visite et le candidat devra venir seul. Les conditions sont plus strictes pour les logements occupés. Outre les règles valables pour les logements vides, l'agence devra en plus demander l'accord écrit des occupants.

Le protocole n'a pas été encore officiellement validé par le Conseil scientifique selon Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), interrogé par Le Figaro. Si aucune modification n'est apportée d'ici mercredi 25 novembre au soir, il entrera en vigueur et sera appliqué dès samedi 28 novembre.