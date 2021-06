Immobilier : les prix repartent à la hausse à la faveur du déconfinement

Dans la plupart des grandes villes, les prix immobiliers sont en hausse et les délais d'achat se réduisent. (illustration) (PIXABAY / moerschy)

Les prix de l'immobilier sont à nouveau en hausse quasiment partout en France. La reprise est timide à Paris, mais franche dans la petite et grande couronne et dans les autres grandes métropoles. Les délais de vente se réduisent et sont désormais inférieurs à 50 jours dans certaines villes.

L'impact de la crise du Covid-19 sur le marché immobilier est-il déjà en train de disparaître ? Partout en France, les prix repartent déjà à la hausse. Après une année 2020 délicate pour le marché parisien, les prix ont recommencé à décoller dans la capitale et flambent carrément dans la petite et grande couronne, selon une étude de Meilleurs Agents, rapportent Les Échos.

Une hausse globale

Même constat dans les plus grandes villes du pays. En un an, les prix ont augmenté de 8,2 % à Strasbourg, 6,5 % à Nantes et 5 % à Rennes. En mai 2021, la hausse des prix atteint 1 % dans l'ensemble des métropoles régionales. Une exception : Montpellier. Dans la préfecture de l'Hérault, les prix ont reculé de 0,3 %.

Le marché immobilier a aussi repris de la vigueur. Ainsi, les délais de vente sont à la baisse, selon les chiffres de Meilleurs Agents. À Marseille, il fallait 71 jours en janvier entre la première publication d'une annonce et la signature de la promesse de vente. Il n'en faut aujourd'hui plus que 58. À Lyon, Nantes, Strasbourg, Lille et Rennes, on pointe des délais de ventes inférieurs à 50 jours.

Plusieurs critères favorables

Cinq critères peuvent expliquer cette hausse selon Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents. Le déconfinement et la campagne de vaccination rendent les acteurs plus optimistes. De plus, le printemps est habituellement une période faste pour les projets immobiliers, et particulièrement cette année. La confiance des Français dans la pierre représente un troisième facteur non négligeable.

Enfin, les taux très bas d'emprunt et l'épargne Covid accumulée pendant les périodes de restriction favorisent la reprise. « Cet argent permet de constituer l'apport nécessaire pour franchir le pas », indique Thomas Lefebvre. La création d'une bulle immobilière en cas de hausse continue n'est pas à craindre selon l'expert. « Il y a encore de la marge pour les hausses de prix », résume Thomas Lefebvre.