Immobilier : les prix ont explosé sur le littoral avec le Covid-19

En deux ans, les prix des biens immobiliers ont augmenté de 24 % sur le bord de mer français. (Photo d'illustration) (cocoparisienne / Pixabay)

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les prix de l’immobilier ont fortement augmenté sur le littoral français, de la Bretagne au Pays basque. Face à l'explosion de la demande et à la multiplication des résidences secondaires, des maires et collectifs luttent pour encadrer certaines pratiques.

Le littoral français fait rêver et les prix de l’immobilier l'illustrent bien. Depuis la crise sanitaire du Covid-19, l'attraction du bord de mer a explosé le prix au mètre carré dans les stations balnéaires a augmenté de 13 %, contre 7 % pour l'Hexagone tout entier, selon la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), rapporte Le Parisien .

Hausse des prix et des résidences secondaires

Entre mai 2020 et avril 2022, les prix dans les stations balnéaires ont ainsi augmenté de 24 %. En tête, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où le mètre carré se négocie en moyenne à 5 429 €, suivie de la Nouvelle Aquitaine (5 307 €/m²). En Normandie et en Bretagne, les prix restent plus bas mais les deux régions ont tout de même enregistré des hausses records de 30,6 % et 31,5 % respectivement.

Le nombre de résidences secondaires, qui représentent déjà 47 % des biens immobiliers du littoral, continue en conséquence d'augmenter. Idem pour les locations meublées saisonnières, qui représentent une manne financière non négligeable pour les propriétaires.

Mobilisation des maires pour les résidents

En conséquence, la population locale a de plus en plus de mal à se loger, que ce soit en louant ou en investissant dans un bien immobilier. Des collectifs anti-locations saisonnières se sont donc multipliés pour lutter contre le phénomène. Les maires se mobilisent aussi, comme à Saint-Malo où des quotas de locations saisonnières par quartier ont été instaurés.

Certains élus demandent une réglementation spéciale et même un statut de résident local. « On ne veut pas empêcher les gens de venir, ni même exproprier les propriétaires actuels, explique Nil Caouissin, conseiller régional et membre de l’Union démocratique bretonne. M ais on souhaite une réduction du nombre de résidences secondaires. » Une solution serait d'imposer aux futurs propriétaires de vivre un certain temps dans la région avant de pouvoir y investir.