Immobilier : les luxueuses villas de la Côte d'Azur n'ont aucun mal à se vendre malgré la crise

Cannes pourrait tirer parti de cette situation immobilière pour mieux se placer et faire grimper la valeur de ses villas. (illustration) (Pixabay / MonacoCannes)

Malgré la crise sanitaire, les villas de grand luxe de la côte d'Azur trouvent toujours preneurs. Les biens situés à Saint-Tropez ont toujours un succès fou et Cannes, un peu moins demandée, pourrait tirer son épingle du jeu et profiter de cet élan à la hausse. La part de clients étrangers a baissé depuis le début de la pandémie.

La crise liée à la pandémie de Covid-19 ne touche pas tout le monde. Le marché immobilier des villas de luxe est en pleine explosion sur la Côte d'Azur, rapporte ainsi Le Figaro. Malgré la situation sanitaire et économique, les candidats à l'achat se bousculent. « C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça », a confié Michaël Zingraf, fondateur du groupe éponyme, au quotidien français.

Des villas entre 10 et 20 millions d'euros

Selon le professionnel, connaisseur du marché et en particulier du secteur de la Côte d'Azur, la crise sanitaire a eu une incidence. Les étrangers sont moins nombreux qu'auparavant, passant de 80 % de la clientèle à 70 %. Les Français restent les clients les plus nombreux (30 %). Habituellement, seule une villa de luxe de plus de 30 millions d'euros est vendue par an.

Mais depuis le début de l'année, Michaël Zingraf en a déjà vendu deux. L'une d'entre elle, située dans les Parcs de Saint-Tropez, est partie à 33 millions d'euros. Dans ce secteur très coté, il y a 10 à 25 propriétés à vendre. Même sans vue sur la mer, les prix débutent à 5 ou 6 millions d'euros et les prix se négocient en moyenne de 10 à 20 millions d'euros. Les prix grimpent si la villa est rénovée, avec des biens pouvant aller jusqu'à 60 millions.

Des offres refusées

Malgré la crise, certains propriétaires sont capables de refuser des offres qui paraissent pourtant alléchantes. Ainsi, un promoteur, qui avait rénové une propriété les pieds dans l'eau, dotée d'un terrain 3 400 m² avec vue sur Saint-Tropez, a refusé une offre de 20 millions d'euros, certain qu'il trouvera preneur à un prix plus élevé.

Dans ce marché de la villa de luxe, Cannes pourrait tirer parti de la situation face à la concurrence du cap d'Antibes ou de Saint-Jean-Cap-Ferrat. La ville a des atouts : sa Croisette, ses bonnes tables et ses magasins de luxe. Sans compter, pour les amoureux du cinéma, le Festival, dont l'édition 2021 ne devrait pas tarder à débuter.