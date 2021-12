Immobilier: les investisseurs de plus en plus attirés par les grandes écoles

En 2019, l’enseignement supérieur (public et privé) en France représentait un total de 2,73 millions d'étudiants puis 2,78 millions en 2020 et 2,81 millions en 2021. (Pixabay / naassomz1)

Face à l'augmentation significative du nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur depuis le début des années 2000, les projets de grands campus se multiplient. Les écoles suscitent un véritable enthousiasme auprès des investisseurs, encore davantage depuis le début de la crise sanitaire grâce à des baux longs et une hausse continue du nombre d'étudiants.

Dans le domaine immobilier, les transactions liées à des acquisitions d'écoles sont en progression en raison de l'augmentation du nombre d'étudiants depuis le début des années 2000, rapportent nos confrères du Figaro . Selon le spécialiste del’immobilier d’entreprise et résidentiel en France et à l’international Knight Frank, plusde 70 transactions supérieures à 1 000 m² ont été recensées depuis 2016 dans Paris et sa région pour un volume de 235 000 mètres carrés.

Des acquisitions de biens de plus de 5 000 m²

« Plus d’une dizaine de transactions supérieures à 5000 m² ont ainsi été enregistrées ces cinq dernières années, alors qu’aucune n’avait été recensée lors des cinq années précédentes », a confiéDavid Bourla, directeur des études chez Knight Frank France.

L'école de commerce EM Normandie va ainsi ouvrir un campus dans un immeuble de13 700 m² qu’elle loue, à Clichy (Hauts-de-Seine) en janvier 2022. En 2019,Neoma a acheté 6 500 m² de bureaux dans le 13e arrondissement de la capitale afin d'y installer son campus parisien tandis que Skema a achetéun bâtiment de 13 200 m² à Suresnes (Hauts-de-Seine) la même année.

Les écoles, une valeur refuge pour les investisseurs

Si ces écoles investissent dans l'immobilier, c'est avant tout pour faire face à l'augmentation croissante du nombre d'étudiants depuis le début des années 2000. En 2019,l’enseignement supérieur (public et privé) en France représentait un total de 2,73 millions d'étudiants puis 2,78 millions en 2020 et 2,81 millions en 2021.

« Si la crise sanitaire a accéléré la révolution numérique, le tout distanciel n’est pas pour autant d’actualité. Les publics de l’enseignement supérieur ont en effet besoin d’interagir et cela dans des lieux adaptés aux nouveaux modes d’apprentissage et aux nouvelles attentes des étudiants. Comme pour l’immobilier des bureaux, les services, la qualité des espaces et la localisation sont donc devenus des critères fondamentaux », a expliqué David Bourla. Grâce à des baux longs, ces écoles sont considérées comme des valeurs refuges par les investisseurs qui ne cachent pas leur enthousiasme vis-à-vis de ce phénomène.