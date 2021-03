Immobilier : les demeures des stars, des biens pas toujours faciles à vendre

Les gigantesques villas et autres domaines luxueux ne trouvent pas forcément preneur sur le marché. (illustration) (RichardMc / Pixabay)

Les propriétés de célébrités ont tendance à se vendre plus cher que des biens similaires appartenant à des personnes anonymes. Certaines stars ont pourtant dû nettement baisser le prix de vente de leur demeure pour trouver un acquéreur. Malgré des concessions sur le tarif, d'autres habitations sont toujours sur le marché depuis plusieurs années.

De nombreux biens appartenant à des stars ont du mal à trouver preneur sur le marché immobilier. Un propriétaire célèbre permet normalement à un logement de se négocier à un tarif supérieur à celui du marché, indique Le Figaro. Il existe cependant des exceptions à cette règle. Certaines habitations aux illustres propriétaires n'ont même tout simplement séduit aucun acquéreur.

La valeur changeante du hameau de Johnny Depp

C'est par exemple le cas de la propriété de Johnny Depp dans le Var, aujourd'hui en vente pour 55 millions de dollars (environ 47 millions d'euros). Il s'agit d'un petit bourg de 15 hectares près de Saint-Tropez abritant notamment une chapelle, un atelier, un bar-restaurant et huit maisons. Le bien a été un temps affiché à 25 millions de dollars mais a aussi atteint 63 millions.

Michael Jordan connaît la même mésaventure avec sa propriété de la banlieue de Chicago, sur le marché depuis dix ans. Avec le temps, le prix de vente du bien comprenant un terrain de basket, une cave à cigares et un garage de 14 voitures est passé de 29 millions de dollars à 14,9 millions de dollars afin de trouver preneur.

Des compromis nécessaires sur le prix

Une maison sur la baie de San Francisco, habitée par Robin Williams jusqu'à sa mort, a été mise en vente par la veuve de la star pour 7,25 millions de dollars en 2019. La demeure de 600 m² a finalement été achetée à 5,35 millions de dollars un an plus tard. De son côté, Gérard Depardieu espérait obtenir 1,2 million d'euros pour la vente de sa villa à Néchin (Belgique). Il a dû se contenter d'un montant compris entre 500 000 et 800 000 €.

Enfin, Tom Cruise a dû revoir ses ambitions à la baisse. Pour son domaine de 129 hectares dans le Colorado et la demeure de 1 000 m² qui s'y trouve, la star américaine demande désormais 39,5 millions de dollars. Le luxueux bien avait cependant été proposé en 2015 à 59 millions de dollars.