Immobilier : le projet du Grand Paris Express continue de booster les prix autour des futures gares

Les prix de l'immobilier continuent d'augmenter autour des futures gares du réseau Grand Paris Express (illustration). (Pixabay / Free-Photos)

L'arrivée dans les années à venir du réseau Grand Paris Express a fait bondir les prix de l'immobilier autour de plusieurs futures stations. Le phénomène détonne alors que les prix ont tendance à baisser à Paris.

Le projet du métro Grand Paris Express a eu un effet notable sur les prix de l'immobilier à proximité des gares du futur réseau. Ce dernier devrait commencer à fonctionner entre 2025 et 2030 et faciliter les liaisons entre la capitale et de nombreuses villes franciliennes. Les prix des logements dans un rayon de 800 mètres autour des prochaines gares sont ainsi en augmentation, selon Meilleurs Agents.

Les spécialistes de la plateforme ont mis en place en février 2021 un dispositif qui répertorie chaque mois les tarifs dans les lieux concernés. L'étude relayée par Le Parisien a montré une augmentation moyenne des prix de 2,8 % autour des stations du Grand Paris Express entre juillet 2020 et juillet 2021. Le chiffre est similaire à celui observé dans les plus grandes villes françaises au cours de la même période.

Des hausses à 2 chiffres en Seine-Saint-Denis

« En réduisant les temps de trajets, cela met en avant certains secteurs qui n'étaient pas forcément envisagés par les acheteurs », analyse Barbara Castillo-Rico, responsable des études économiques de Meilleurs Agents.

La hausse des prix semble cependant ralentir puisque, entre janvier 2020 et janvier 2021, elle atteignait 4,6%. Le phénomène est particulièrement prononcé autour des gares qui avaient auparavant connu une envolée des prix de l'immobilier à deux chiffres, comme Bois-Colombes, Nanterre-La Folie ou Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine.

D'autres quartiers sont cependant loin d'avoir connu ce tassement. Autour des stations Stade-de-France et Saint-Denis-Pleyel, en Seine-Saint-Denis, l'augmentation annuelle a par exemple respectivement été de 12,6 et 11,1%. Ces hausses sont d'autant plus notables que dans la capitale, la valeur moyenne des logements a de son côté diminué de 1,8 % en 12 mois.