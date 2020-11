Immobilier : le marché de la location en plein boom depuis le début de la pandémie

La demande de biens en location a augmenté de 66 % sur un an (illustration). (Pixabay / mastersenaiper)

Sans surprise, la pandémie a un impact sur le marché de la location immobilière. L'offre a bondi de 32 % mais à un rythme moins effréné que la demande (66 %). Dans certaines villes, le taux de vacance des biens est réduit à seulement quelques jours.

L'offre de logements à louer a largement progressé en France. Sur un an, le nombre de biens disponibles à la location a augmenté de 32 %, selon une étude de SeLoger relayée par Le Parisien. Cette courbe ascendante est cependant bien moins forte que celle la demande, en hausse de 66 % sur cette même période.

Depuis le début de la pandémie, les Français veulent changer d'air. « Beaucoup veulent désormais vivre plus loin de leurs bureaux grâce au télétravail, avoir une pièce en plus, des espaces extérieurs », souligne Florent Guiocheau, responsable data du groupe SeLoger.

Les loyers en hausse de 2,6 %

Les loyers s'élèvent à 708 euros par mois en moyenne pour une surface de 57 m², ce qui représente une augmentation de 2,6 % sur un an. La hausse reste mesurée à Paris (+0,2 %), Lyon ou Nice (+2 %) mais explose à Brest (8,3 %), Boulogne-Billancourt (6,6 %) et Dijon ( 5,3 %).

Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a aussi pour conséquence de réduire la vacance des biens. A Angers, seulement trois jours sont nécessaires pour trouver un locataire, contre quatre jours à Bordeaux et un de plus à Rennes.

Les biens meublés de retour sur le marché traditionnel

Autre phénomène lié à la crise sanitaire, les propriétaires de biens meublés sont de retour sur le marché de la location traditionnelle en raison de l'effondrement du tourisme international. En moyenne, un meublé se loue en 25 jours pour 751 euros par mois pour une surface de 55 m², ce qui représente une hausse de 3 % rapporte Le Parisien.

C'est toujours à Angers, Bordeaux et Rennes que les logements en location se louent le plus rapidement. Mais c'est à Annecy (+ 12,7 %), Strasbourg (+ 12,1 %) et Caen (+ 10,1 %) que les loyers ont le plus progressé.