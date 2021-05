Immobilier : la taxe foncière ne devrait pas augmenter cette année malgré la crise

Les grandes villes françaises ont pourtant vu leurs ressources chuter avec les restrictions sanitaires liées au coronavirus. (illustration) (Pixabay / geralt)

Malgré la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, les villes françaises de plus de 100 000 habitants n'ont pas eu recours à une hausse du taux de la taxe foncière. 32 des 48 communes concernées ont ainsi appliqué le même pourcentage en 2021 qu'en 2020. Elles ont pourtant dû engager des dépenses supplémentaires à cause de la pandémie et perçu moins de recettes fiscales.

Une majorité des grandes villes de France ont décidé de ne pas augmenter la taxe foncière en 2021 et de maintenir le taux qui était en vigueur l'année précédente. C'est le cas de 38 des 42 communes de plus de 100 000 habitants et de leurs groupements à fiscalité propre, selon une étude du cabinet FSL publiée mercredi 19 mai. La crise sanitaire et économique liée au coronavirus a changé la donne.

Baisse de revenus pour les communes

La pandémie a en effet entraîné une hausse des dépenses, notamment en matière de protection des fonctionnaires municipaux et des résidents et d'aides financières aux individus et entreprises locales. Parallèlement, les villes ont vu chuter leurs ressources liées à la fiscalité des entreprises ou aux revenus habituellement générés par des établissements fermés.

En 2019 et 2020, le taux d'imposition appliqué dans le cadre de la taxe foncière n'avait augmenté dans aucune grande ville de France. Il avait même été revu à la baisse dans certains des territoires. Il s'agissait alors d'une bonne nouvelle pour les propriétaires soumis à l'impôt, rapporte Mieux Vivre Votre Argent relayé par Capital.

Un faible recours à la hausse de la taxe foncière

Précédemment, de 2008 à 2018, entre 12 et 68 % des communes de plus de 100 000 habitants avaient augmenté leur taux par rapport à l'année précédente. En 2021, la hausse moyenne de la taxation du bâti et du non-bâti a été de 0,3 % dans les métropoles.

Ces dernières ont donc « très modérément actionné le levier fiscal » malgré le contexte, analyse l'étude. Le constat est d'autant plus marquant que depuis cette année, la taxe foncière payée par les propriétaires de résidences principales n'est plus versée au « bloc communal ».