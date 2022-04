Immobilier : la location de meublés à Paris coûte à nouveau de plus en plus cher

Des gestionnaires de logements meublés à Paris ont enregistré une hausse des loyers entre début 2021 et début 2022. Photo d'illustration. (Schluesseldienst / Pixabay)

Selon plusieurs acteurs du marché des logements meublés à Paris, les locations connaissent un rebond. La période de déclin liée à la crise sanitaire et économique du Covid-19 toucherait à sa fin. Le phénomène concerne notamment les étudiants et les professionnels en mobilité nationale ou internationale.

Alors qu'une tendance à la baisse a été récemment observée sur l'ensemble du marché locatif parisien, la situation ne semble pas concerner la location meublée. En effet, plusieurs spécialistes de ce secteur ont annoncé des hausses des prix des loyers de type de biens, rapporte le site Les Échos .

Une hausse des loyers par rapport à 2021

Selon le baromètre de Lodgis, qui gère environ 8 000 biens dans la capitale, les loyers ont connu une augmentation de 1,6 % entre le dernier trimestre 2021 et les trois premiers mois de 2022. Même son de cloche pour Book-a-Flat qui, avec son parc de plus de 3 000 biens, annonce une hausse de 4,4% entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 au sein de son offre.

« Pendant la pandémie, les projets locatifs liés à la mobilité des étudiants et des professionnels ont fortement chuté et les bailleurs ont, globalement, dû réviser à la baisse leurs loyers » , a analysé Alexis Alban, directeur général adjoint de Lodgis.

Un déséquilibre en faveur des bailleurs

Ce rebond est notamment dû au retour d'une demande des visiteurs venus d'autres pays. « La clientèle des locataires étrangers est composée d'étudiants de grandes écoles, de représentants de grandes sociétés en France et de locataires d'un pied-à-terre » , a précisé Stanislas Coûteaux, cofondateur de Book-A-Flat.

Un autre facteur permet d'expliquer le phénomène. Le nombre de biens disponibles à la location se situe à un niveau extrêmement bas, générant un déséquilibre en faveur des bailleurs. « Un retour à la normale est prévisible cet été avec une première forte vague de départs de locataires. Ce qui remettra des centaines de logements à nouveau disponibles à la location » , a estimé Stanislas Coûteaux.