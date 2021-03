Immobilier : la demande est toujours forte mais l'offre devient timide sur le marché

Les acheteurs sérieux sont toujours au rendez-vous mais les vendeurs de biens immobiliers sont « frileux ». (illustration) (PIXABAY / nattanan23)

Le marché immobilier est partagé en ce début d'année 2021. Les acheteurs sont au rendez-vous, avec des personnes en recherche active selon SeLoger. Mais ils pourraient être confrontés à une pénurie de biens, car les nouvelles annonces mises en ligne ont baissé de 10 % fin janvier. Porteurs de plusieurs craintes, les vendeurs hésitent à se lancer dans ce contexte économique et social.

En 2020, malgré la crise du Covid-19, « près de 950 000 transactions [immobilières] ont été réalisées » selon Séverine Amate, porte-parole du groupe SeLoger, qui a répondu mardi 2 mars aux questions de BFMTV. Un chiffre remarquable, peu éloigné de celui de l'année précédente qui avait battu tous les records.

Des vendeurs globalement inquiets

En ce début d'année 2021, la demande sur le marché immobilier se porte bien, selon Séverine Amate. La recherche de biens à acheter est en hausse de 30 à 70 % depuis avril dernier. Mieux encore, la qualité des acheteurs est au rendez-vous, avec une hausse de 20 % des personnes bien décidées à acheter et qui demandent à être mises en relation avec un professionnel.

Mais gare à la pénurie de biens, car l'offre ne suit pas la demande. « Fin janvier, on constate une baisse de plus de 10 % du nombre d'annonces [pour les biens] mis à la vente sur l'ensemble des sites des portails immobiliers », souligne Sandrine Amate, précisant que les vendeurs « sont assez frileux ». La baisse est encore plus nette sur les sites de particuliers.

Compte tenu de la crise du coronavirus, les vendeurs sont en effet inquiets. Ils craignent que les acheteurs ne puissent acquérir le bien qu'ils mettent en vente. « 71 % [...] redoutent une dégradation du niveau de vie en France », ajoute aussi SeLoger après avoir mené l'enquête. 26 % des vendeurs craignent aussi, dans ce contexte, de devoir vendre à des prix inférieurs à ceux du marché.