Immobilier : la demande des pays Scandinaves explose sur la Côte d'Azur, mais les biens sont rares

Depuis la levée des restrictions liées au Covid-19 et la reprise des vols internationaux, de plus en plus de Scandinaves veulent acquérir une résidence secondaire sur la Côte d'Azur. (Pixabay / Mastersenaiper)

Reprise des vols internationaux, levée des restrictions liées à la crise sanitaire... De plus en plus d'acheteurs scandinaves souhaitent acquérir des maisons et appartements sur la Côte d'Azur. Mais ils font actuellement face à une raréfaction de l'offre.

La clientèle d'Europe du Nord est en recherche de maisons secondaires dans le sud de la France. Avec la fin de la crise sanitaire, les Scandinaves se remettent en quête de trouver un logement sur la Côte d'Azur. Organisé en mars 2022, le salon « Acheter un Bien à l’Etranger » de Stockholm a approché les affluences « records prépandémie avec plus de 5 300 visiteurs » , expliquent Johan et Filip Wretman, fondateurs d'une agence franco-scandinave, à Nice-Matin .

Mais le problème, c'est la raréfaction des biens à vendre sur la Côte d’Azur. Les acheteurs d'Europe du Nord qui aiment les étés chauds et les hivers cléments de la côte méditerranéenne espèrent toutefois bel et bien trouver des appartements qui offrent une vue mer, de grandes terrasses et une exposition ensoleillée. En outre, ils ne disent pas non à une villa avec piscine et jardin, située au calme, et proche de la mer et des commerces.

Une année 2021 record

L'année 2021 a été celle de tous les records pour les ventes de maisons, avec des prix qui ont augmenté de 15% au cours des 24 derniers mois. Mais l'année 2022 devrait être plus calme, prédit Nice-Matin . Profitant de taux très bas, les acheteurs français ont en effet accéléré la concrétisation de leur projet immobilier, faisant ainsi concurrence aux Scandinaves.



Pour faire face à ce besoin, les agences immobilières sont en recherche de biens à proposer à leur clientèle. Dans ce contexte, la vente d'un logement peut s'effectuer très rapidement. Encore faut-il que ce logement soit bien estimé ? Le juste prix garantit effectivement la rapidité de la vente.