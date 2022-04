Immobilier : investir en ce moment à Toulouse, est-ce une bonne idée ?

À Toulouse, les prix de l'immobilier ont grimpé de près de 27% en cinq ans. (PIXABAY / nattanan23)

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les taux d'emprunt sont repartis à la hausse en France. Face à cette situation, bon nombre de potentiels acheteurs se demandent s'il est opportun de se lancer dans un achat immobilier. À Toulouse, certains spécialistes conseillent d'acheter sans tarder car nul ne sait si ces taux repartiront à la baisse dans les prochains mois ou s'ils vont continuer d'augmenter.

La guerre menée par la Russie en Ukraine a eu des conséquences immédiates sur la situation financière mondiale. En France, les particuliers ont pu le constater rapidement avec des taux d'emprunt qui repartent à la hausse après des années de baisse. De quoi susciter des interrogations chez les personnes souhaitant faire l'acquisition d'un bien immobilier, rapporte Actu Toulouse .

Un taux d'emprunt supérieur à 6% en 2000

« Aujourd’hui, les banques ne peuvent pas assurer le taux d’emprunt de mois en mois. Je pense que l’augmentation des taux va se poursuivre. Quand on regarde les données communiquées par La Banque de France, toute période confondue, on se rend compte que malgré l’inflation, ils sont extrêmement bas. La montée peut être longue » , explique Me Henri Chesnelong, membre de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Cour d’Appel de Toulouse.

Lorsque l'on se remémore la situation depuis le début du siècle, il faut bien avoir en tête que le taux d'emprunt moyen était au-dessus de 6% en 2000 avant de descendre à 5,5% en 2008 puis à 2,5% en 2015 avant de se situer aux alentours de 1% en décembre 2021.

« Il faut acheter maintenant et sans attendre »

Alors peut-on toujours acheter à Toulouse, où les prix de l’immobilier ont grimpé de près de 27% en l'espace de cinq ans ? « Oui, mais il faut acheter maintenant et sans attendre, car rien ne nous dit que ce taux d’emprunt va redescendre » , affirme Me Henri Chesnelong.

Mais les acheteurs doivent aussi faire face à la problématique du prix des matières premières qui a considérablement augmenté, ce qui a pour effet de rendre plus compliqué les projets de rénovation dans l'ancien. Enfin, les primo-accédants sont ceux qui vont être le plus impactés par cette situation car les banques qui n'exigeaient pas forcément d'apport ces dernières années risquent de « redemander à leurs clients de fournir un minimum d’apport » .