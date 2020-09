Immobilier. En Ile-de-France, des bailleurs sociaux réhabilitent des logements avec de la paille et du bois

A Paris et dans la grande couronne, les bailleurs sociaux optent pour des réhabilitations ou des constructions neuves faisant appel à des matières biosourcées. En utilisant majoritairement le bois et la paille, ils limitent leur empreinte écologique, mais permettent également d'améliorer la qualité de vie à l'intérieur des logements.

Le secteur du logement social montre l'exemple. Paris Habitat, principal bailleur social de la capitale, réhabilite des immeubles en utilisant de la paille et du bois rapporte Le Parisien. C'est le cas sur le chantier d'un immeuble du 15e arrondissement racheté à un propriétaire privé.

D'autres exemples en région parisienne

Plutôt que d'utiliser des moyens classiques d'isolation, les ouvriers placent de petites bottes de paille contre le mur. Celles-ci seront ensuite recouvertes d'un enduit. Ce qui permettra d'isoler le bâtiment de manière écologique, en limitant l'empreinte carbone.

Le bailleur social avait déjà réhabilité des bureaux en logements dans ce même arrondissement en utilisant un procédé similaire note Le Parisien. On trouve d'autres exemples de chantiers similaires dans la grande couronne parisienne. A Gif-sur-Yvette (Essonne), Seqens va construire, d'ici 2023, 181 logements avec 50 % de matériel biosourcé précise le quotidien. Le bois sera majoritairement employé pour la construction. Seul le plancher sera en béton. A Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), ce sont 45 logements en bois qui disposeront d'une isolation faite de paille.

Un coût plus élevé mais une empreinte écologique réduite

Le coût d'une isolation en paille revient plus cher. Il faut compter 243 par m² contre 220 par m² pour une isolation classique. Mais il y a de nombreux avantages sur le long termes à privilégier des matières biosourcées. Non seulement l'empreinte écologique est réduite mais en utilisant moins de colle, de solvants, ou de peinture « il y a moins de composés organiques volatiles » dans les logements, explique au Parisien Pascal Van Laethem, le directeur général délégué de Seqens et directeur général de Seqens Solidarités.

De plus, l'utilisation du bois et de la paille offre des avantages pour les occupants en terme de modularité. « Si, à un certain moment, on se rend compte que les appartements ne répondent plus aux besoins des locataires, le fait d'avoir des cloisons en bois permet de bouger les murs », assure le patron de Seqens Solidarités.