Immobilier de luxe : les prix continuent de flamber à Paris

La tendance du marché immobilier de luxe est à la hausse. Illustration (Palmettophoto1 / Pixabay)

Une baisse générale des prix de l'immobilier est constatée à Paris. Mais le marché du luxe poursuit son ascension avec des biens qui se négocient toujours plus cher. Les prix au mètre carré pour de grands logements, avec jardin ou terrasse, peuvent dépasser les 20 000 euros.

Le prix de l'immobilier est légèrement en baisse depuis quelques mois dans la capitale. Mais la tendance n'est pas la même sur le marché du luxe. Le prix des biens comportant des terrasses, des jardins et les grandes superficies poursuivent leur hausse. C'est le constat que fait le réseau d’agences Daniel Féau, spécialisé dans la pierre haut de gamme, relaie Capital .

Jardin et terrasse boostent le prix

En 2022, le réseau a obtenu 75 % de son chiffre d'affaires avec des transactions supérieures à 1,5 million d'euros. Mi-2022, le mètre carré dans la capitale se négociait à 10 630 euros, d'après les notaires de Paris. Mais les biens de luxe vendus par Daniel Féau affichaient en moyenne 17 236 euros le mètre carré. Ce chiffre est en hausse constante depuis quatre ans maintenant. La moyenne des transactions s'établissait à 15 483 euros en 2019, 16 118 euros en 2020 et 16 847 euros en 2021.

Certains logements sont vendus bien au-delà de la moyenne. Ainsi, un bien pourvu d’une terrasse ou d’un jardin se verra attribuer une surcote moyenne d’environ 25 % par rapport aux autres logements de luxe, pointe Capital qui a consulté des transactions. Cela repousse le prix du mètre carré à 21 236 euros.

Jusqu'à 23 981 euros du m²

Contrairement au marché traditionnel, dans le marché du super-luxe plus il y a de surface, plus cela se paie. Le prix moyen du mètre carré d'un logement mesurant entre 100 et 200 mètres carrés atteint 16 977 euros, selon Daniel Féau. Mais un bien qui dépasse les 200 mètres carrés peut atteindre jusqu'à 19 941 euros. Si on ajoute une terrasse ou un jardin, le prix du mètre carré se négocie 23 981 euros.

Ce phénomène s'explique par les différents confinements qui ont nourri l'envie des acheteurs d'acquérir des logements hors-norme. Mais il y a aussi la grande présence sur le marché d'acheteurs étrangers, qui profitent de la faiblesse de l'euro par rapport au dollar.