Immobilier de luxe : le prix des maisons au Pays basque en hausse de 20 % depuis un an

Les prix des luxueuses maisons du Pays basque ont fortement augmenté depuis un an mais devraient connaître une baisse en 2022. Photo d'illustratio (Innokurnia / Pixabay)

Le prix des maisons dans le secteur de l'immobilier de luxe a augmenté de 20 % sur les douze derniers mois dans le Pays basque. La maison la plus chère a été vendue douze millions d'euros. Une tendance qui risque de s'inverser en 2022 avec notamment un ralentissement du nombre de transactions.

Le Pays basque est attractif. Le prix des maisons de luxe a augmenté entre 18 à 20 % sur les douze derniers mois et de 11 % pour les appartements, a expliqué le spécialiste de l'immobilier de prestige Barnes à BFMTV . A Biarritz, les tarifs ont explosé de l'ordre de 60 % en trois ans.

« Nous constations en 2021 un nombre inédit de transactions records. Une trentaine de transactions avec un prix supérieur à trois millions d’euros ont été réalisées rien que l’année dernière » , a déclaré Philippe Thomine Desmazures, directeur de Barnes Côte basque. La maison la plus chère a été vendue douze millions d'euros l'année passée.

Un ralentissement en 2022

Cependant, la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) prévoit une baisse de 15 à 20 % du nombre de transactions en France. Entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, elle serait d'environ 17 %. Une tendance qui s'observe aussi dans le Pays basque. Philippe Thomine Desmazures a constaté « un ralentissement équivalent du nombre des ventes » .

Concernant les prix, le professionnel indique qu'en raison d' « une pénurie de biens à la vente et une demande qui reste forte, la hausse des prix se poursuit » . Mais, les propriétaires ne doivent pas se frotter les mains. La situation risque de s'inverser.

Une décision politique pourrait faire baisser les prix

En effet, de nouveaux biens devraient arriver sur le marché. 24 communes de la communauté d’agglomération de Biarritz ont pris des mesures plus contraignantes vis-à-vis des locations saisonnières. Les propriétaires, qui ont le statut de loueurs en meublé non professionnel, pourraient donc avoir dû mal à rembourser leur prêt et pourraient être forcés de se délester de leur bien. Un scénario qui entraînerait une baisse du prix de l'immobilier.

Par ailleurs, les maisons et les appartements pourraient se vendre moins cher à cause de l’augmentation des prix des matériaux, des coûts de construction ou de rénovation et des taux d'intérêts.