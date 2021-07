Immobilier de luxe : le marché s'envole à Paris malgré la crise et l'absence des acheteurs étrangers

Les biens immobiliers haut de gamme ne connaissent pas la crise à Paris (illustration). (Pixabay / edmondlafoto)

Un spécialiste de l'immobilier haut de gamme a enregistré une hausse de 151 % des ventes de biens parisiens d'une valeur supérieure à 3 millions d'euros au premier semestre 2021 par rapport à 2019. La crise sanitaire est passée par là et les acheteurs les plus aisés, comme les autres, ont privilégié les logements avec un espace extérieur, quitte à s'éloigner de la capitale.

Les espaces extérieurs courtisés

Ces biens restent par ailleurs très peu de temps sur le marché, rapporte BFM Immo. La crise sanitaire liée au coronavirus a eu les mêmes effets sur les acheteurs les plus aisés et les plus exigeants que sur les autres. Les logements luxueux les plus recherchés sont en effet ceux qui offrent des espaces extérieurs ainsi qu'une certaine indépendance.

Les appartements prestigieux disposant d'une terrasse ou d'un jardin et les hôtels particuliers font ainsi l'objet d'une forte demande à Paris. L'intérêt suscité par ces produits est tel que les acheteurs fortunés sont parfois contraints d'étendre leurs recherches à des communes de la banlieue parisienne.

Un marché toujours porteur malgré la crise

Neuilly, Boulogne, Saint-Cloud, Saint-Germain-en-Laye ou encore Versailles ont notamment la faveur des riches acquéreurs depuis le début de l'année. A l'inverse, les grands appartements familiaux possédant plusieurs chambres mais dépourvus d'accès sur l'extérieur séduisent moins qu'avant l'épidémie.

Le marché de l'immobilier de luxe semble donc résister à la crise à Paris. Et ce même en l'absence des acheteurs étrangers.