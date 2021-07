Immobilier de bureaux : La crise sanitaire et le télétravail n'auraient pas trop impacté le marché

En Ile-de-France, les recherches de bureaux ont atteint le même niveau qu'avant la crise sanitaire (illustration). (Pixabay / Free-Photos)

En progressant au premier semestre de cette année, les recherches de bureaux ont retrouvé le même niveau qu'avant la crise sanitaire. Les entreprises sont à la recherche d'espaces plus grands, selon une étude menée par BureauxLocaux.

La crise sanitaire n'a pas d'impact sur le marché immobilier des bureaux. C'est ce qu'indique une étude sur le premier semestre du site BureauxLocaux, relayée par BFM Immo. En six mois, la recherche de bureaux en Ile-de-France a progressé de 11 %, par rapport à 2020 pour atteindre le même niveau qu'avant la crise sanitaire.

Le quartier central des affaires (QCA) qui rassemble le 8áµ? arrondissement de Paris et une partie des 1áµ?ʳ, 2áµ?, 9áµ?, 16áµ? et 17áµ? arrondissements est le plus en vue. Les recherches ont progressé de 25 % par rapport à la même période l'an dernier.

Des surfaces plus grandes

Autre enseignement de cette étude, les recherches se focalisent sur des espaces plus grands qu'auparavant. Ainsi la surface moyenne recherchée atteint 174 m² au premier semestre 2021 contre 155 m² en 2019, avant la crise. Le télétravail ne semble donc pas jouer sur la demande de bureaux.

Les très grandes entreprises vont sans doute réduire la taille de leurs locaux mais pas les PME, qui comptent accueillir avec le plus de confort possible leurs collaborateurs, avance BFM Immo. Quant à l'achat de bureaux, il est en pleine progression. Au premier trimestre 2021, l'évolution atteint 47 % à Paris.