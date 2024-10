Immobilier : comment améliorer le DPE de son logement sans frais ou à moindre coût ?

(Crédits photo: © Léna Constantin - stock.adobe.com)

Pour vendre ou louer un bien, il est indispensable de faire établir un diagnostic de performance énergétique, ou DPE. Mais comment améliorer la classification de son logement sans se ruiner ?

Vous projetez de céder ou de mettre en location votre logement ? Pour cela, il vous faudra connaître la classification de votre bien grâce à un diagnostic de performance énergétique (DPE). Interdiction de mise en location, gel des loyers, obligation de réaliser un audit énergétique… les conséquences d'une mauvaise notation sur un DPE peuvent être très importantes. Heureusement, il existe des solutions simples et peu onéreuses, voire gratuites, pour améliorer le DPE de son habitation.

Rééditer le DPE des logements de moins de 40 m² pour l'améliorer

Votre logement fait moins de 40 m² ? Depuis le mois de juillet, les règles en matière de diagnostic de performance énergétique pour les habitations les plus petites ont changé. Désormais, celles-ci sont plus favorables aux propriétaires concernés, et les notes attribuées via les DPE se sont améliorées. Selon les données de l'Observatoire des DPE de l'Ademe, 11 % des biens étaient classés F et 9 % notés G entre juillet 2021 et juillet 2024. Depuis, ce chiffre est passé respectivement à 10 % et 7 %.

Si vous avez fait établir un DPE entre juillet 2021 et le 30 juin 2024, vous pouvez également profiter de ces nouvelles règles. Pour cela, il suffit de demander à obtenir une nouvelle attestation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Une amélioration de la classification allant de A à G est envisageable, et pourrait vous permettre de louer ou de vendre votre bien immobilier plus facilement et/ou au meilleur prix.

Des documents importants à fournir au diagnostiqueur immobilier

L'établissement du diagnostic de performance énergétique d'une maison ou d'un appartement passe par une bonne connaissance du logement. En effet, pour établir la classification d'un bien, le diagnostiqueur immobilier a besoin d'un certain nombre d'informations, à commencer par les derniers travaux réalisés. Même si cela demande du temps, il est ainsi vivement recommandé de rechercher et de fournir les factures relatives à des travaux d'amélioration du logement, à l'image du remplacement de la chaudière ou de l'isolation des combles.

La date de construction du bâtiment influence également la note d'un logement. Plus celui-ci a été construit récemment, plus les normes en matière de construction étaient strictes, permettant d'améliorer sa classification sur le DPE. "Les mairies permettent parfois de retrouver un permis de construire" conseillait à ce sujet un diagnostiqueur au cours d'une conférence nommée "DPE : comment gagner une lettre ?".

Bon à savoir : connaître la date de construction exacte est d'autant plus important que celle-ci s'approche d'une nouvelle réglementation thermique (1948, 1974, 1982, 1988, 2000, 2005, 2012, etc.).

Investir quelques centaines d'euros en travaux d'amélioration

"En remplaçant un ancien modèle par un chauffe-eau thermodynamique, on peut gagner 8 à 10 % sur sa consommation électrique, et donc passer à la note supérieure" donne en exemple Effy, une société spécialisée dans l'accompagnement à la rénovation énergétique. Un changement dont le coût peut être limité grâce à MaPrimeRénov', dont le montant de l'aide dépend du niveau de revenus du propriétaire du logement concerné par les travaux.

Le remplacement d'anciens radiateurs peut également permettre de faire d'une pierre deux coups : réduire sa consommation d'énergie et améliorer son DPE. Le diagnostiqueur Pascal Clerc ajoute que "jusqu'à la fin de l'année, il y a un coup de pouce pilotage ou bien thermostat connecté qui propose une prise en charge de l'Etat jusqu'à 100 %". Une aubaine pour les propriétaires qui veulent vendre ou louer leur logement aux meilleures conditions grâce à un DPE réussi.