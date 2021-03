La réalité du confinement a entrainé, chez les Français, un désir d'espace et de liberté. Cela peut sembler antinomique et pourtant, les agences immobilières ont été prises d'assaut par les potentiels acquéreurs. Comment faire pour qu'un tableau idyllique ne se transforme pas en cauchemar ?

Immobilier, ce qu'il faut savoir avant d'acheter une re?sidence secondaire - iStock-IvonneW

Un afflux de demandes

Les différents motifs d'achat

Les inconvénients à prendre en compte.

En juillet 2020, Orpi publiait un sondage qui stipulait que 25% des Français envisageaient d'acquérir une résidence secondaire. Cette volonté d'achat correspond à un désir de quitter un environnement urbain afin de s'installer au vert. Or, cet afflux de demandes n'a pas toujours été concrétisé. Si l'idée d'avoir un chez soi à la mer, à la campagne ou à la montagne est séduisante, le coût n'est pas à prendre à la légère. Avant de craquer, retrouvez tout ce qu'il faut savoir avant de vous décider.L'argument le plus souvent mis en avant, et le plus classique, est de posséder une maison familiale où passer des vacances ensemble. Elle apparait comme un point de ralliement et devient aussi un point d'ancrage où se retrouver. Cet achat est aussi le moyen de se construire un patrimoine transmissible aux générations futures. Il faut, cependant, savoir que transmettre un bien à ses enfants se prépare et est encadré juridiquement. Si les bénéficiaires sont nombreux, on peut, par exemple, créer une indivision ou faire une donation, avant 71 ans, pour bénéficier de droits de donation réduits. Mais cet achat est aussi un moyen de préparer sereinement sa retraite en choisissant de s'installer dans un cadre de vie agréable, loin de la métropole pour certains. Le dernier motif est d'en tirer profit en la louant, un maximum de 90 jours/an. Ceci vous permettra d'échapper au syndrome de la maison souvent vide.Cet investissement n'est pas à prendre à la légère car il a un coût réel. L'investissement ne se résume pas au prix d'achat et il faut savoir appréhender la suite et les coûts qui en découleront. En effet, comme dans une résidence principale, des postes budgétaires existent et l'entretien d'une résidence secondaire n'est pas négligeable. Outre les impôts, elle a aussi un coût de fonctionnement (eau, électricité et chauffage) et un coût d'entretien (toiture, façade et jardin). Aussi, avant de se lancer dans cet achat, il faut bien analyser le marché local et comparer les offres proposées. Le manque de repères dans une région que l'on ne connait pas forcément bien nécessite parfois de faire appel à un professionnel de l'immobilier. De même, des investigations auprès des voisins ou de la mairie peuvent souvent être utiles ! On vous conseille donc de ne pas céder au coup de cœur et de garder la tête froide avant de vous lancer. Céder à l'enthousiasme et oublier d'être vigilant sur l'état général du bien pourraient vous causer bien des déconvenues. Les rêves bucoliques de maison en pleine campagne ne sont, peut-être, pas le meilleur plan à envisager sur du long terme.