Immobilier: bientôt la fin du crédit facile pour plus de 100.000 ménages

Ces ménages, aux revenus modestes pour la plupart, vont pâtir des conditions plus strictes désormais exigées par les banques.

Est-ce la fin du crédit facile pour les ménages les plus modestes? Mi-décembre, les autorités financières ont sifflé la fin de la récréation et les banques vont se montrer plus strictes. Les établissements financiers doivent désormais limiter les prêts au-delà de 25 ans et de ne plus prêter au-delà de 33% d'endettement, selon les recommandations du Haut conseil de stabilité financier. Et ce sont plus de 100.000 ménages qui pourraient en faire les frais cette année, selon Michel Mouillart, responsable de l'Observatoire des crédits aux ménages.

En 2019, 1,3 million d'emprunteurs ont souscrit un crédit immobilier, selon la Banque de France. Environ 20% ont dépassé les 33% d'endettement, selon l'économiste. Soit 250.000 ménages. Parmi eux, deux catégories de population risquent de finir sur le carreau à cause des recommandations du HCSF: les ménages qui gagnent moins de deux smic mensuels et vivent, pour la plupart, dans des zones rurales et ceux qui n'ont pas les moyens de baisser leur taux d'endettement ou d'allonger leur durée d'emprunt.

Leur nombre total est estimé par Michel Mouillart à 110.000 (90.000 + 20.000). Ce sont donc autant de ménages qui sont susceptibles d'être exclus du marché du crédit immobilier si 2020 comptait autant de nouveaux emprunteurs que 2019. «Récemment, deux dossiers d'emprunteurs au smic nous ont été refusés, déclare Sandrine Allonier, de Vousfinancer, courtier en crédit immobilier. Les banques sont très attentives au secteur d'activité et à la stabilité professionnelle. La restauration est considérée comme risquée».

Ce serait le cas de deux couples qui gagnent entre 2500 et 3000 euros par mois (à deux). Ils ont obtenu gain de cause l'an dernier mais s'ils avaient frappé à la porte de leur banque aujourd'hui, leur demande aurait été refusée. Malgré leur apport conséquent de 30.000 à 40.000 euros, l'un emprunte sur une durée supérieure à 25 ans (30 ans) et l'autre affiche un taux d'endettement supérieur à 33% (39%). «On peut se demander comment ces Français aux revenus modestes, qui font l'effort de se constituer un apport pour devenir propriétaire, vivront avec une retraite tout aussi modeste s'ils doivent payer un loyer», déclare Sandrine Allonier. Le gouvernement se défend de freiner l'accès au logement. «Notre objectif est de protéger les Français, en aucun cas de restreindre l'accès au crédit», affirme Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances.