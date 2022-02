Immobilier à Paris : devenir propriétaire fait généralement perdre en surface habitable

Les primo-accédants perdent quasi systématiquement en surface habitable en abandonnant le statut de locataires. (illustration) (ZEBULON72 / Pixabay)

En passant de la location à l'achat d'un appartement, les habitants de Paris et de la petite couronne qui souhaitent accéder à la propriété peuvent perdre plus d'un quart de surface habitable, selon une récente étude immobilière. Seules quelques communes limitrophes de la capitale permettent de gagner quelques mètres carrés.

Quitter le logement qu'on louait pour acheter un bien immobilier à Paris avec le même budget, c'est obligatoirement perdre en surface habitable. Selon une étude de la start-up Virgil relayée par Les Échos , un actif avec 40 000 € de revenus bruts annuels et un budget de 890 € par mois peut louer un logement de 27 m² mais ne pourra acheter qu'un appartement de 20 m².

Disparités entre les arrondissements

Selon les calculs de Virgil, l'écart moyen de superficie entre un logement loué et un logement acheté atteint 26 % pour un emprunt sur 25 ans à un taux de 1,50 %. Il existe des différences selon les secteurs, avec un écart pouvant atteindre 35 %, par exemple dans les VIe et VIIe arrondissements de Paris.

Dans les Ier, IVe et Ve arrondissements, les primo-accédants perdent 8 m² en passant du statut de locataire à propriétaire. Ailleurs, l'écart est parfois plus faible. Dans les XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements, les acheteurs perdent respectivement 26, 24 et 23 % de surface.

Des banlieues avantageuses

Dans certaines communes de la petite couronne, notamment à l'ouest de Paris, la différence entre location et propriété s'approche des plus hauts niveaux de la capitale, pointe l'étude de Virgil. À Neuilly-sur-Seine ou Levallois-Perret, c'est 9 m² qui sont perdus en achetant.

Il reste cependant des villes où acheter permet d'obtenir une plus grande surface habitable. C'est le cas à Saint-Denis (+ 2 % de surface), Saint-Maurice (+ 3 %), d'Ivry-sur-Seine (+4 %) et d'Aubervilliers (+10 % ou plus). Avantage de ces villes : elles sont bien connectées à la capitale en matière de transports en commun.