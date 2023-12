Immobilier à Paris : des logements difficiles à dénicher, à l'achat comme à la location

Avec la hausse des taux d'intérêt, les candidats à l'achat ne peuvent plus emprunter autant d'argent qu'avant. (Photo d'illustration) (Sadnos / Pixabay)

Se loger à Paris n’a jamais été une mince affaire, mais la situation empire. Qu’il s’agisse de location ou d’achat, pas simple de trouver chaussure à son pied. Selon les observateurs, professionnels de l'immobilier ou simples candidats à l'achat ou à la location, deux facteurs sont en cause : la hausse des taux d'intérêt et le durcissement du diagnostic de performance énergétique (DPE), rapporte France Bleu Paris .

Un marché trop cher et trop tendu

« C'est compliqué , résume un potentiel acheteur, interrogé par la radio locale. Les financements sont compliqués. Les prix à Paris baissent, certes, mais pas suffisamment au regard de notre capacité d'achat. » Dans la capitale, malgré la baisse des prix, il faut en effet toujours débourser en moyenne 10 000 euros pour chaque mètre carré.

Selon une étude de la plateforme PAP, il faut actuellement compter en moyenne 267 000 euros pour acheter un studio. Du côté de la location, la situation n'est pas plus simple. Le marché est tellement tendu qu'il faut être le premier sur le coup pour espérer seulement visiter un logement. « Si on ne répond pas dans les 30 minutes, [l'annonce] disparaît , témoigne un aspirant Parisien. Il faut vraiment se battre. »

Des taux d’intérêt trop élevés

Un agent immobilier du XVe arrondissement confirme ainsi que le volume de ventes immobilières a baissé de 30 à 35 % entre mars et septembre 2023. Il blâme notamment la hausse des taux d’intérêt notamment, qui réduit considérablement la capacité d’emprunt : « Quelqu'un qui pouvait emprunter 600 000 euros il y a un an et demi, il emprunte maintenant entre 350 000 et 400 000 euros, avec la même mensualité. »

Le DPE serait également en cause. Ce dispositif calculerait mal la consommation énergétique réelle des logements. Résultat : des bailleurs et propriétaires ayant déjà réalisé des travaux dans leurs biens s'entendraient dire qu'ils possèdent encore une passoire énergétique. Or, ces dernières sont depuis peu justement interdites à la location…