Immobilier : à cause de crédits refusés, 45 % seulement des salariés sans CDI sont propriétaires

Les salariés qui n'ont pas de CDI peinent à acquérir un logement. (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Les travailleurs sans contrat à durée indéterminée (CDI) peinent toujours à accéder à la propriété. Selon une étude de l'Ifop pour le CIC, relayée en exclusivité par RMC ce jeudi 19 septembre 2024, seulement 45 % des personnes sans CDI sont actuellement propriétaires, contre 60 % pour les salariés en CDI. Et pour cause, 36 % des demandes de crédit des non-CDI échouent, contre 25 % pour les autres.

Les banques doivent s'adapter

Olivier, décorateur dans l’audiovisuel et intermittent du spectacle, illustre bien cette réalité, note Le Parisien . Bien qu'il gagne entre 3 500 et 4 500 euros par mois, il se voit refuser un prêt pour une maison à 150 000 euros. Sa demande de financement est bloquée, malgré un apport de 18 000 euros et des mensualités prévues identiques à son loyer actuel. De plus, la banque lui réclame de nombreux justificatifs. « J’ai vu que les taux baissent et les banques sont davantage prêteuses. Mais pas pour tout le monde malheureusement » , a-t-il regretté auprès de nos confrères.

Cette situation est courante pour les actifs sans CDI, souvent contraints de renoncer à leurs projets immobiliers. Une situation qui doit changer, selon Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI interrogée par RMC . Celle-ci appelle ainsi à une adaptation des banques et du secteur immobilier. « Peut-être avec plus de variabilité, avec des taux plus élevés en début de contrat qui peuvent se baisser ensuite si l’emprunteur montre des revenus réguliers même s’il n’est pas en CDI ».