IMAREA Pierre : la nouvelle SCPI paneuropéenne de BNP Paribas REIM France

Le contexte économique actuel pousse les investisseurs à diversifier leurs placements, incitant les sociétés de gestion à proposer de nouveaux produits. Dans ce cadre, BNP Paribas REIM France enrichit opportunément son offre avec le lancement d'IMAREA Pierre, une SCPI à capital variable qui vise à saisir les opportunités d'investissement immobilier à travers l'Europe et les pays de l'OCDE.

Une stratégie de diversification géographique et sectorielle

La création d'IMAREA Pierre s'inscrit dans l'ambition de BNP Paribas REIM France de s'imposer comme un acteur incontournable de l'investissement immobilier paneuropéen. Cette nouvelle SCPI se distingue par sa stratégie résolument opportuniste et sa large diversification, tant sur le plan géographique que sectoriel.

Face aux transformations des modes de consommation et des tendances sociétales, BNP Paribas REIM France a conçu un véhicule d'investissement capable de s'adapter aux mutations du marché immobilier. Henri Romnicianu, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France, souligne que « les grandes tendances de long terme comme la digitalisation ou le vieillissement de la population transforment les marchés immobiliers et ouvrent de nouvelles perspectives d'investissement. »

IMAREA Pierre peut ainsi investir dans une vaste gamme d'actifs immobiliers :

Cette flexibilité permet à la SCPI de saisir les meilleures opportunités d'investissement selon les cycles de marché et d'optimiser le couple rendement/risque pour ses associés.

Des conditions d'investissement accessibles

L'une des caractéristiques marquantes d'IMAREA Pierre est son accessibilité pour les investisseurs particuliers. Avec un prix de part fixé à seulement 20 euros et un montant minimum de première souscription de 10 parts (soit 200 euros), cette SCPI s'adresse à un large public souhaitant diversifier son patrimoine dans l'immobilier européen.

Un objectif de rendement attractif

IMAREA Pierre vise un taux annuel de distribution cible de 6 % en moyenne (brut de fiscalité pour l'associé) sur un horizon de placement recommandé de 10 ans. Les dividendes potentiels seront distribués sur une base trimestrielle, offrant ainsi une régularité appréciable pour les investisseurs.

Il est important de noter que cet objectif de rendement n'est pas garanti et repose sur des hypothèses de marché établies par la société de gestion au lancement de la SCPI.

Des services complémentaires pour une gestion patrimoniale optimisée

Pour répondre aux différents besoins patrimoniaux des investisseurs, BNP Paribas REIM France propose plusieurs services associés à la souscription d'IMAREA Pierre :

Un premier investissement stratégique en Italie

IMAREA Pierre a déjà concrétisé sa stratégie d'investissement avec l'acquisition du Retail park Centro Navile à Bologne, dans l'une des régions les plus dynamiques d'Italie du Nord.

Ce premier actif présente plusieurs atouts significatifs :

Cette acquisition illustre parfaitement la stratégie d'IMAREA Pierre : cibler des actifs à fort potentiel dans des zones économiquement dynamiques d'Europe.

Des perspectives de développement ambitieuses

La société de gestion poursuit activement l'étude de nombreuses opportunités d'investissement à travers l'Europe et dans certains pays de l'OCDE pour étoffer rapidement le portefeuille d'IMAREA Pierre. BNP Paribas REIM bénéficie d'une présence établie dans plusieurs pays européens (France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Luxembourg), ce qui lui confère une connaissance approfondie des marchés locaux et un véritable savoir-faire dans la sélection et la gestion d'actifs à l'international. Cette implantation paneuropéenne constitue un avantage déterminant pour identifier les meilleures opportunités d'investissement et assurer une gestion de proximité des actifs.

Avec le lancement d'IMAREA Pierre, BNP Paribas REIM France propose une solution d'investissement immobilier innovante, accessible et diversifiée, permettant aux investisseurs particuliers d'accéder à l'ensemble des marchés immobiliers européens. Cette nouvelle SCPI s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles du marché immobilier, où la diversification géographique et sectorielle apparaît comme une réponse pertinente aux évolutions économiques et sociétales.

Par sa stratégie opportuniste et sa capacité à investir dans différentes typologies d'actifs, IMAREA Pierre offre un profil de rendement potentiellement attractif tout en répartissant les risques à travers les différents marchés européens.

Note importante : L'investissement en SCPI comporte un risque de perte en capital et la liquidité des parts n'est pas garantie. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.